Шумахер не прикован к постели: появились новые подробности о жизни легенды Формулы-1

Шумахер давно не появлялся на публике

Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер может сидеть и передвигается по дому в инвалидном кресле с помощью медперсонала. Семикратный чемпион Формулы-1 больше 12 лет не появляется на публике после падения на горнолыжном курорте.

Что нужно знать

Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года

Британский таблоид сообщил, что бывший гонщик может сидеть

Семья Шумахеров не делает официальных заявлений о состоянии здоровья главы семейства

Новые подробности из жизни Шумахера сообщает таблоид The Daily Mail. По информации источника, бывший гонщик сейчас находится на Майорке (Испания) в своем 30-миллионном (фунты стерлинги) поместье на берегу Средиземного моря.

Как стало известно Daily Mail Sport, после обширных бесед с несколькими хорошо осведомленными источниками, легенда Формулы-1 сейчас не прикован к постели. 57-летнего Михаэля возят по особняку в инвалидном кресле медсестры и терапевты, входящие в круглосуточную медицинскую бригаду, услуги которой обходятся в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому ничего не может рассказать. Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не все. Источник Daily Mail о Шумахере

Хотя Шумахеры регулярно останавливаются на Майорке, поместье на Балеарских островах не является их основной базой. Проживает семья в доме стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в Гланде, Швейцария, на берегу Женевского озера.

Если вы не родственник, попасть в оба дома Шумахеров практически невозможно. По распоряжению жены Михаэля Коринны к Шумахеру подпускают лишь несколько человек, не являющихся членами семьи.

Напомним, Шумахер не появляется на публике после того, как 29 декабря 2013 года он упал, катаясь на лыжах. Михаэль получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор достоверной информации о его здоровье нет. В 2024 году прогремел скандал — бывший телохранитель Михаэля вынес из дома Шумахеров личные данные гонщика, после чего вместе с подельниками шантажировал семью гонщика.