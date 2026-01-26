Шумахер не прикутий до ліжка: з’явилися нові подробиці життя легенди Формули-1

Шумахер давно не з’являвся на публіці

Легендарний автогонщик Міхаель Шумахер може сидіти і пересувається по дому в інвалідному візку за допомогою медперсоналу. Семиразовий чемпіон Формули-1 більше 12 років не з’являється на публіці після падіння на гірськолижному курорті.

Що потрібно знати

Шумахер отримав тяжку травму голови у грудні 2013 року

Британський таблоїд повідомив, що колишній гонщик може сидіти

Сім’я Шумахерів не робить офіційних заяв про стан здоров’я глави сімейства

Нові подробиці життя Шумахера повідомляє таблоїд The Daily Mail. За інформацією джерела, колишній гонщик зараз знаходиться на Майорці (Іспанія) у своєму 30-мільйонному (фунти стерлінгів) маєтку на березі Середземного моря.

Як стало відомо Daily Mail Sport, після великих розмов з декількома добре обізнаними джерелами, легенда Формули-1 зараз не прикута до ліжка. 57-річного Міхаеля возять по особняку в інвалідному візку медсестри та терапевти, які входять до цілодобової медичної бригади, послуги якої коштують десятки тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Не можна бути впевненим, що він усе розуміє, бо нікому нічого не може розповісти. Є відчуття, що він розуміє дещо з того, що відбувається навколо, але, мабуть, не все. Джерело Daily Mail про Шумахера

Хоча Шумахери регулярно зупиняються на Майорці, маєток на Балеарських островах не є їхньою основною базою. Мешкає сім’я у будинку вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів у Гланді, Швейцарія, на березі Женевського озера.

Якщо ви не родич, потрапити в обидва будинки Шумахерів практично неможливо. За розпорядженням дружини Міхаеля Корінни до Шумахера підпускають лише кілька людей, які не є членами сім’ї.

Нагадаємо, Шумахер не з’являється на публіці після того, як 29 грудня 2013 він впав, катаючись на лижах. Міхаель отримав тяжку черепно-мозкову травму і з того часу достовірної інформації про його здоров’я немає. 2024 року прогримів скандал — колишній охоронець Міхаеля виніс із дому Шумахерів особисті дані гонщика, після чого разом зі спільниками шантажував родину гонщика.