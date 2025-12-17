Султан Брунея и Шумахер: Месси присоединился к элитной компании (фото)

Аргентинец получил в подарок уникальные часы

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси был замечен с редкими часами Richard Mille на руке. Лео сейчас находится в Индии, где проходит его турне.

Что нужно знать

Месси посетил Индию

Известный индийский предприниматель подарил Лионелю редкие часы

Стоимость подарка оценивают в 1,2 млн долларов

Дорогущий аксессуар 8-кратному обладателю "Золотого мяча" презентовал известный индийский бизнесмен Анант Амбани — сын богатейшего человека Индии Мукеша Амбани. Об этом сообщает watchopea.

По информации источника, Анант подарил Месси часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition, стоимость которых составляет 1,2 млн долларов (около 51 млн грн). Это произошло после визита Лионеля в центр спасения и реабилитации диких животных под названием "Вантара", который был основан Анантом. К слову, сам Амбани был замечен с уникальными часами Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon, которые изготовлены в единственном экземпляре и стоят 5 млн долларов (около 211 млн грн).

Месси получил в подарок часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition

Месси посетил "Вантару"

Анант Амбани обладает часами Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon

Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition" — эксклюзивная модель часов, выпущенная ограниченным тиражом всего в 12 экземпляров по всему миру. Известно, что данный аксессуар принадлежит нескольким публичным личностям, включая султана Брунея Хассанала Болкиаха, гонщика Мика Шумахера и бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта. Кроме того, эти часы есть у наследного принца Джохора Тунку Исмаил Ибни Султан Ибрагима и известного часовщика Кари Воутилайнена.

Анант Амбани и Лионель Месси

Ранее сообщалось, что Месси могут не пустить на чемпионат мира по футболу. Все дело в коррупционном скандале вокруг аргентинской федерации футбола.