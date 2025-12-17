Укр

Султан Брунея и Шумахер: Месси присоединился к элитной компании (фото)

Михаил Корнилов
Лионель Месси Новость обновлена 17 декабря 2025, 13:54
Лионель Месси. Фото Getty Images

Аргентинец получил в подарок уникальные часы

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси был замечен с редкими часами Richard Mille на руке. Лео сейчас находится в Индии, где проходит его турне.

Что нужно знать

  • Месси посетил Индию
  • Известный индийский предприниматель подарил Лионелю редкие часы
  • Стоимость подарка оценивают в 1,2 млн долларов

Дорогущий аксессуар 8-кратному обладателю "Золотого мяча" презентовал известный индийский бизнесмен Анант Амбани — сын богатейшего человека Индии Мукеша Амбани. Об этом сообщает watchopea.

По информации источника, Анант подарил Месси часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition, стоимость которых составляет 1,2 млн долларов (около 51 млн грн). Это произошло после визита Лионеля в центр спасения и реабилитации диких животных под названием "Вантара", который был основан Анантом. К слову, сам Амбани был замечен с уникальными часами Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon, которые изготовлены в единственном экземпляре и стоят 5 млн долларов (около 211 млн грн).

Месси получил в подарок часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition
Месси получил в подарок часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition
Месси посетил "Вантару"
Анант Амбани обладает часами Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon
Анант Амбани обладает часами Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon

Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition" — эксклюзивная модель часов, выпущенная ограниченным тиражом всего в 12 экземпляров по всему миру. Известно, что данный аксессуар принадлежит нескольким публичным личностям, включая султана Брунея Хассанала Болкиаха, гонщика Мика Шумахера и бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта. Кроме того, эти часы есть у наследного принца Джохора Тунку Исмаил Ибни Султан Ибрагима и известного часовщика Кари Воутилайнена.

Анант Амбани и Лионель Месси
Анант Амбани и Лионель Месси

Ранее сообщалось, что Месси могут не пустить на чемпионат мира по футболу. Все дело в коррупционном скандале вокруг аргентинской федерации футбола.

#Футбол #Лионель Месси