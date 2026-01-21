Клубы увековечили память о них: какие известные футболисты погибли в катастрофах
Команды идут на многое, чтобы почтить память футболистов
В среду, 21 января, исполнилось ровно 7 лет после трагической гибели известного аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Смерть форварда изменила профессиональный футбол.
Бывший клуб Салы "Нант" увековечил имя футболиста, выведя из обращения футболку с его игровым номером. "Телеграф" рассказывает о других подобных случаях.
Эмилиано Сала
Частный самолет с форвардом на борту потерпел крушение в Ла-Манше, спустя некоторое время частная поисковая миссия обнаружила тело футболиста. Эмилиано только-только подписал контракт с валлийским "Кардифф Сити", однако так и не сыграл в новой команде. Французский "Нант", который получил за трансфер игрока 15 млн фунтов стерлингов, вывел из обращения "девятку". Под этим номером Сала забил 42 гола в 120 матчах за "Канареек".
Рэй Джонс
Английский нападающий Джонс погиб в автокатастрофе в Ист-Хэме (Лондон, Великобритания) 25 августа 2007 года. Автомобиль, которым управлял 18-летний форвард, столкнулся лоб в лоб с автобусом. Погибли также два пассажира его авто. "Куинз Парк Рейнджерс" в память о футболисте вывел из оборота футболку под номером 31. Рэй успел отыграть 35 матчей за КПР, в которых отличился 5 голами.
Федерико Пизани
Итальянский футболист Федерико Пизани погиб в автокатастрофе 12 февраля 1997 года в возрасте 22 лет. Вместе с ним погибла его девушка Алессандра Мидали. После смерти Пизани "Аталанта" вывела из обращения футболку с номером 14. За свою короткую игровую карьеру Федерико забил 6 голов в 64 играх за клуб из Бергамо.
Хосе Антонио Рейес
Бывший футболист сборной Испании погиб 1 июня 2019 года по дороге в Утреру. Mercedes Brabus S550 Рейеса двигался со скоростью 237 км/ч, слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с Хосе Антонио, который был за рулем, погибли два его двоюродных брата. ФК "Эстремадура", за которую выступал полузащитник, вывела из оборота номер Рейеса — 19-й. Добавим, что Хосе Антонио успел поиграть за "Арсенал" (Лондон) и мадридские суперклубы: "Реал" и "Атлетико". К слову, за "Эстремадуру" Рейес сыграл всего 9 матчей.
Диогу Жота
Вингер "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе на западе Испании 3 июля 2025 года. Также погиб его брат-футболист Андре. За неделю до смерти Диогу женился на Руте Кардозу, с которой воспитывал троих детей. "Ливерпуль" вывел из оборота "двадцатку", под которой португалец играл за Красных.
Напомним, звездный португальский футболист Криштиану Роналду не приехал на похороны Жоты. КриРо не присутствовал на церемонии, чтобы избежать ажиотажа в СМИ и давления на семью погибших.