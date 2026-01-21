Клубы увековечили память о них: какие известные футболисты погибли в катастрофах

Команды идут на многое, чтобы почтить память футболистов

В среду, 21 января, исполнилось ровно 7 лет после трагической гибели известного аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Смерть форварда изменила профессиональный футбол.

Бывший клуб Салы "Нант" увековечил имя футболиста, выведя из обращения футболку с его игровым номером. "Телеграф" рассказывает о других подобных случаях.

Эмилиано Сала

Частный самолет с форвардом на борту потерпел крушение в Ла-Манше, спустя некоторое время частная поисковая миссия обнаружила тело футболиста. Эмилиано только-только подписал контракт с валлийским "Кардифф Сити", однако так и не сыграл в новой команде. Французский "Нант", который получил за трансфер игрока 15 млн фунтов стерлингов, вывел из обращения "девятку". Под этим номером Сала забил 42 гола в 120 матчах за "Канареек".

Рэй Джонс

Английский нападающий Джонс погиб в автокатастрофе в Ист-Хэме (Лондон, Великобритания) 25 августа 2007 года. Автомобиль, которым управлял 18-летний форвард, столкнулся лоб в лоб с автобусом. Погибли также два пассажира его авто. "Куинз Парк Рейнджерс" в память о футболисте вывел из оборота футболку под номером 31. Рэй успел отыграть 35 матчей за КПР, в которых отличился 5 голами.

Рэй Джонс/Фото: Getty Images

Федерико Пизани

Итальянский футболист Федерико Пизани погиб в автокатастрофе 12 февраля 1997 года в возрасте 22 лет. Вместе с ним погибла его девушка Алессандра Мидали. После смерти Пизани "Аталанта" вывела из обращения футболку с номером 14. За свою короткую игровую карьеру Федерико забил 6 голов в 64 играх за клуб из Бергамо.

Федерико Пизани со своей девушкой/Фото: sport.sky.it

Хосе Антонио Рейес

Бывший футболист сборной Испании погиб 1 июня 2019 года по дороге в Утреру. Mercedes Brabus S550 Рейеса двигался со скоростью 237 км/ч, слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с Хосе Антонио, который был за рулем, погибли два его двоюродных брата. ФК "Эстремадура", за которую выступал полузащитник, вывела из оборота номер Рейеса — 19-й. Добавим, что Хосе Антонио успел поиграть за "Арсенал" (Лондон) и мадридские суперклубы: "Реал" и "Атлетико". К слову, за "Эстремадуру" Рейес сыграл всего 9 матчей.

На матче Лиги чемпионов почтили память Хосе Антонио Рейеса/Фото: Getty Images

Диогу Жота

Вингер "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе на западе Испании 3 июля 2025 года. Также погиб его брат-футболист Андре. За неделю до смерти Диогу женился на Руте Кардозу, с которой воспитывал троих детей. "Ливерпуль" вывел из оборота "двадцатку", под которой португалец играл за Красных.

Диогу Жота/Фото: Getty Images

Напомним, звездный португальский футболист Криштиану Роналду не приехал на похороны Жоты. КриРо не присутствовал на церемонии, чтобы избежать ажиотажа в СМИ и давления на семью погибших.