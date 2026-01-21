Не дожил до 35: внезапно умер экс-футболист "Металлиста"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В последнее время игрок выступал на любительском уровне
В среду, 21 января, преждевременно ушел из жизни воспитанник закарпатского футбола, футболист и тренер Юрий Чонка. Игрок выступал на профессиональном уровне до 30 лет.
Что нужно знать
- Юрий играл на позиции атакующего полузащитника
- Чонка успел поиграть за ряд украинских и зарубежных команд
- Последним место работы Юрия был любительский клуб "Севлюш"
О смерти футболиста сообщает пресс-служба Закарпатской ассоциации футбола. Причина смерти игрока не называется.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким талантливого футболиста. Скорбим вместе с вами… Пусть покоится с миром…
Юрий выступал за команды СДЮСШОР (Ужгород), СК "Берегвидейк" (Берегово), "Металлист" (Харьков), ФК "Ужгород", а также "Нафтан" (Новополоцк) из Беларуси и венгерский Balmazújváros. В последнее время Юрий играл за любительский ФК "Севлюш" (Виноградов). Также Чонка тренировал юношеский состав команды.
На профессиональном уровне Юрий сыграл 68 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассист. Чонка играл на позиции атакующего полузащитника.
Напомним, в декабре 2025 года перестало биться сердце футболиста и тренера Владимира Сысенко. Он был бессменным менеджером СК "Полтава", а также соучредителем клуба. В начале месяца не стало легенды "Динамо" Владимира Мунтяна. Прощание с великим футболистом состоялось на стадионе Бело-синих.