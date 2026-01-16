В США чествовали спортсмена из страны агрессора

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ — ХК "Флорида Пантерз". Во время мероприятия лидер свободного мира похвалил российского вратаря команды Сергея Бобровского.

Что нужно знать

Президент США традиционно принимает чемпионов спортивных лиг в Белом доме

"Флорида Пантерз" в прошлом году выиграла Кубок Стэнли

Трамп назвал российского вратаря команды "легендарным"

Трамп назвал Бобровского "легендарным вратарем". Об этом сообщает "Телеграф".

А если говорить об обороне, то легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб, был просто великолепен. Это серьезная заявка. Это была отличная концепция, действительно хорошая идея. Он оформил три "сухаря" в каждой из первых трех серий, включая ключевой четвертый матч — шат-аут против "Торонто" во втором раунде. Он играл феноменально, просто феноменально. Дональд Трамп

Напомним, "Флорида Пантерз" дважды подряд выиграла Кубок Стэнли. В прошлом сезоне американский клуб в финале со счетом 4:2 переиграл "Эдмонтон Ойлерз" из Канады.

Видеообзор 6-го матча финала Кубка Стэнли

Это не впервые Трамп хвалит российского хоккеиста. Ранее президент США назвал путиниста Александра Овечкина "великим". Это случилось после того, как россиянин забил 895-й гол в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. К слову, в США Овечкин фактически стал национальным героем, несмотря на то, что спортсмен является ярым поклонником президента России Владимира Путина.