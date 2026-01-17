Украина - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2026 по гандболу (видео)

Сине-желтые проведут игру против фаворита группы

В субботу, 17 января, мужская сборная Уркаины по гандболу сыграет ключевой поединок на чемпионате Европы-2026. Соперником нашей команды станет команда Франции.

Что нужно знать

В первом туре Украина проиграла Норвегии

Франция одолела Чехию

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Франция от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Евро-2026 по гандболу Украина — Франция

Сине-желтые проиграли первую игру Норвегии (22:39), а французы выиграли чехов (42-28). Таким образом, в случае поражения украинцы уже сегодня могут досрочно прекратить борьбу за попадание в плей-офф. Все зависит от результата матча Норвегия — Чехия, который начнется позднее.

Добавим, что Франция — одна из самых титулованных команд в гандболе. На счету французов 3 олимпийских "золота", 6 побед на чемипонатах мира и 4 триумфа на Евро. Лучшим результатом сборной Украины на ЧЕ было 11-е место, а на ЧМ — 7-я позиция.

