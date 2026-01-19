Сменила ее в 21 год: какая фамилия была у жены Александра Усика до замужества

Екатерина Усик вышла замуж в 21 год и взяла фамилию мужа-спортсмена

Александр Усик — украинский чемпион по боксу. И пока он строил спортивную карьеру, в его тени всегда была надежная опора — жена Екатерина. Она родила спортсмену уже четверых детей, при этом остается в прекрасной форме. При этом мало кто знает, какая фамилия была у жены Усика до замужества.

Что стоит знать:

Девичья фамилия Екатерины Усик — Хмелевская.

Пара познакомилась в школе и поженилась в 2009 году

Супруги воспитывают четырех детей

"Телеграф" рассказывает, что известно о девичьей фамилии Екатерины Усик и когда она ее поменяла.

Екатерина до того, как стала Усик

Жена украинского боксера родилась в Симферополе 15 мая 1988 года, сейчас ей 37 лет. Она походит из простой семьи, где мама работала учительницей, а папа был таксистом. С Александром Усиком Катя познакомилась в школьные годы, когда ей было 15 лет.

Александр и Екатерина Усик. Фото: соцсети

Школьная дружба переросла в первую и крепкую любовь. В 2009 года Александр и Екатерина поженились. Тогда она и взяла фамилию мужа и стала Усик. А до того в девичестве она была Катя Хмелевская.

Александр и Екатерина Усик. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate1505/

Пара вместе уже более 20 лет, 16 из которых в официальном браке. За это время у боксера и его жены родились четверо детей: 15-летняя Лизу, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и почти 2-летняя Маша. Екатерина Усик остается надежной опорой для мужа-спортсмена, а их пару называют одной из самых крепких и красивых в украинском спорте.

Александр и Екатерина Усик. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate1505/

