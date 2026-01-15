Сборная Украины на Евро-2026 по гандболу: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)

Сине-желтые попытаются выйти в плей-офф престижного турнира

В четверг, 15 января, мужская сборная Украины по гандболу стартует на чемпионате Европы-2026. Турнир проходит в Швеции, Норвегии и Дании.

Что нужно знать

17-й ЧЕ по гандболу пройдет в 3 странах

На турнире выступят 24 команды

В плей-офф из группы выйдут 2 лучшие команды

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, прямые видеотрансляции и результаты матчей национальной команды на главном турнире года. Добавим, что все игры сборной Украины по гандболу будут доступны для просмотра на YouTube-канале и телеканале "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".

Сборная Украины на групповой стадии Евро-2026 сыграет в квартете С. Для выхода в следующую стадию турнира необходимо попасть в топ-2 своей группы.

Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины на чемпионате Европы-2026 по гандболу (обновляется)

Четверг, 15 января:

21:30. Украина – Норвегия — онлайн-трансляция матча Евро-2026 по гандболу

Суббота, 17 января:

19:00. Украина – Франция

Понедельник, 19 января:

19:00. Чехия – Украина

Состав сборной Украины по гандболу на Евро-2026

