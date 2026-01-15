Украина - Норвегия: онлайн-трансляция матча Евро-2026 по гандболу (видео)

Сине-желтые стартуют на Евро игрой против хозяев

В четверг, 15 января, мужская сборная Украины по гандболу начнет свой путь на чемпионате Европы-2026. В первой игре украинцы сыграют против Норвегии.

Что нужно знать

Первый соперник сборной Украины на Евро-2026 — Норвегия

Игра пройдет в норвежском Беруме

Следующий матч украинцы сыграют против Франции

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Норвегия. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Евро-2026 по гандболу Украина — Норвегия

Чемпионат Европы проходит в Швеции, Норвегии и Дании. Сборная Украины свои игры групповой стадии проводит на "Юнити Арена" в Беруме (Норвегия). Также соперниками Сине-желтых по квартету С являются команды Франции и Чехии. Чтобы выйти в плей-офф нашей команде необходимо занять первое либо второе место в группе.

Добавим, что норвежцы дважды выигрывали "серебро" на чемпионатах мира, а лучшим достижением команды на Евро была "бронза". Лучшие результатом сборной Украины на ЧЕ было 11-е место, а на ЧМ — 7-я позиция.

