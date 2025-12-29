Украинский топ-боксер согласился на бой с россиянином

Украинские боксеры, обычно, отказывались от подобных вариантов во время большой войны

Украинский боксер первого среднего веса (до 69,85 кг) Сергей Богачук (26-3, 24 KO) может провести бой против россиянина Раджаба Бутаева (16-1, 12 KO). Поединок запланирован на 23 января 2026 года, правда, еще официально не подтвержден.

Что нужно знать

Богачук и Бутаев могут провести рейтинговый бой

Украинец проиграл свой последний бой

Россиянин выиграл 2 последние поединка, правда, со слабой оппозицией

Об этом сообщает BrunchBoxing в соцсети Х. Планируется, что поединок украинца против россиянина пройдет в рамках первого шоу от Zuffa Boxing. Данный вечер бокса состоится 23 января 2026 года.

Сенсационная новость! Один из боев, который находится на стадии согласования для стартовых мероприятий Zuffa Boxing, — это поединок Сергея Богачука против Раджаба Бутаева. BrunchBoxing

Богачук по прозвищу El Flaco (Тощий, — Ред.) был претендентом на титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе. Он дал конкурентный титульный бой, однако в последнем поединке уступил американцу Брэндону Адамсу во время "вечера бокса столетия" в сентябре 2025 года.

Бутаев, в свою очередь, свой самый значимый бой в карьере также проиграл. Литовец Эймантас Станенис в апреле 2022 года решением большинства судей побил россиянина.

Ранее предатель Украины из мира бокса Глеб Бакши попытался вернуться на ринг под украинским флагом. После огласки у российского боксера отобрали украинский флаг.