Джошуа избил Пола по-украински (видео)

Британского гиганта к бою готовила украинская команда

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоялось грандиозное шоу профессионального бокса. В главном поединке вечера бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) провел бой против боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа и Пол провели бой по правилам профессионального бокса

AJ нокаутировал "Петуха"

Энтони готовился к бою с украинской командой в тренировочно лагере Усика

Поединок завершился досрочной победой Джошуа. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продлился дольше, чем ожидалось. Джошуа "охотился" за Полом, который всячески избегал ударов британского гиганта, а иногда даже наносил Джошуа урон. Джейку не хватило выносливости, чтобы убегать от AJ, а когда "бензин" закончился американец начал заваливаться перед Энтони. В какой-то момент рефери начал засчитывать американцу нокдауны, а после 4-го падения в шестом раунде судья остановил бой. Джошуа победил нокаутом!

Украинский след в победе Джошуа

Отметим, Джошуа решил перезагрузить свою карьеру после поражения от Даниеля Дюбуа и на этот раз отказался работать со своим тренером Беном Дэвисоном. Британец отправился в Испанию, где провел тренировочный лагерь с командой украинского чемпиона Александра Усика. В углу Энтони в бою с Полом стоял украинский специалист Егор Голуб, который наверняка научил британца украинским хитростям в боксе. К слову, именно Голуб привел украинца Дениса Беринчика к чемпионскому поясу.

