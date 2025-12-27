Укр

"Монстр" избил непобедимого боксера и обратился к Усику (видео)

Михаил Корнилов
Александр Усик и Наоя Иноуэ Новость обновлена 27 декабря 2025, 17:35
Александр Усик и Наоя Иноуэ. Фото Getty Images

Усик поздравил японца с защитой титулов

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев". В главном бою шоу прошел чемпионский поединок Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) — Давид Пикассо (32-1-1, 17 КО).

Что нужно знать

  • Иноуэ побил Пикассо в чемпионском бою
  • Наоя защитил титул абсолютного чемпиона мира
  • Поединок посетил Александр Усик

Поединок за титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе (до 55,225 кг) завершился победой Иноуэ. Об этом сообщает "Телеграф".

32-летний Наоя с первых минут начал забрасывать соперника силовыми ударами. 25-летний Давид неплохо оборонялся, но с каждым раундом пропускал все чаще. По итогам 12 раундов все судьи были на стороне японца — 119-109, 120-108, 117-111.

После победы у Иноуе спросили, чувствует ли он, что является лучшим боксером вне зависимости от веса. На арене присутствовал Александр Усик, и Наоя дипломатично отдал должное украинскому чемпиону.

На мой бой пришел мистер Усик. Я показал нелучшее выступление. В следующий раз я выступлю намного лучше.

Наоя Иноуэ

Напомним, Иноуэ претендует на звание лучший боксер мира вне зависимости от веса. Главным соперником японца является Усик, который посетил шоу бокса в Эр-Рияде. Ранее лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.

