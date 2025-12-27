"Монстр" избил непобедимого боксера и обратился к Усику (видео)

Усик поздравил японца с защитой титулов

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев". В главном бою шоу прошел чемпионский поединок Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) — Давид Пикассо (32-1-1, 17 КО).

Что нужно знать

Иноуэ побил Пикассо в чемпионском бою

Наоя защитил титул абсолютного чемпиона мира

Поединок посетил Александр Усик

Поединок за титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе (до 55,225 кг) завершился победой Иноуэ. Об этом сообщает "Телеграф".

32-летний Наоя с первых минут начал забрасывать соперника силовыми ударами. 25-летний Давид неплохо оборонялся, но с каждым раундом пропускал все чаще. По итогам 12 раундов все судьи были на стороне японца — 119-109, 120-108, 117-111.

После победы у Иноуе спросили, чувствует ли он, что является лучшим боксером вне зависимости от веса. На арене присутствовал Александр Усик, и Наоя дипломатично отдал должное украинскому чемпиону.

На мой бой пришел мистер Усик. Я показал нелучшее выступление. В следующий раз я выступлю намного лучше. Наоя Иноуэ

Напомним, Иноуэ претендует на звание лучший боксер мира вне зависимости от веса. Главным соперником японца является Усик, который посетил шоу бокса в Эр-Рияде. Ранее лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.