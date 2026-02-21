От -18° до желанных "плюсов". Синоптики предупредили об аномальном изменении погоды в Сумской области

Регион покроют снег, дождь и сильный ветер

Настоящая зимняя погода в Сумской области постепенно исчезает и уже ощутимы первые признаки потепления. Однако в ближайшие дни в области сохранится переменная погода: ожидаются осадки и усиление ветра.

Что нужно знать:

Выходные в Сумской области будут холодными и без существенных осадков

С начала недели регион накроют снег, дождь и сильный ветер

Вместе с непогодой в область постепенно вернется потепление

По сообщениям синоптиков Сумского областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие сутки область будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Это принесет стабильную, но холодную погоду, однако уже в понедельник синоптическая ситуация существенно изменится.

Погода 22 февраля обещает быть умеренной: на небе будет переменная облачность, а осадки не будут беспокоить жителей региона. В ночные и утренние часы местами возможен туман, однако водителям следует быть крайне внимательными из-за гололедицы на дорогах. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью — -13°…-18 ° ; днем -5°…0°. В Сумах ночью ожидается -13°…-15°, днем -2°…-4°.

Погода в Сумах 22 февраля. Данные: Ventusky

Однако уже с понедельника, 23 февраля, погода начнет стремительно меняться под влиянием активных атмосферных фронтов. Небо плотно затянут тучи, неся с собой ночью небольшой снег, днем перейдя в мокрый снег с дождем. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать штормовых значений — до 15-20 м/с. На фоне такой непогоды начнется постепенное потепление: ночью ожидается от -4°…-9°, а днем столбики термометров пересекут нулевую отметку, колеблясь от -3° до +2°.

Погода в Сумах 23 февраля. Данные: Ventusky

Во вторник, 24 февраля, облачность и влажная погода будут оставаться постоянными спутниками региона. Ночной снег и мокрым снег с дождем в дневные часы сменятся местами на дождь, сопровождающийся туманами и гололедицей. Ветер сменит свое направление на юго-западное, сохраняя умеренную скорость в пределах 7-12 м/с. Температурный фон окончательно стабилизируется в сторону "плюсовых" значений: ночные температуры составят от -4° до +1°, а днем воздух прогреется до весенних -1°…+4°.

Прогноз погоды на неделю от meteofor.com.ua

