Рекордные потери россиян, удары по РФ и возможное завершение войны: главное из нового интервью Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский считает, что, несмотря на очень сложную ситуацию на поле боя, украинские войска наносят большие потери российским оккупационным подразделениям. Это позволяет срывать российские военные планы и заставляет их "трезвее" смотреть на продолжение агрессии.

Потери российской армии за последний период превысили уровень набора новобранцев в ее ряды. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Ситуация на фронте

Генерал Александр Сырский признает, что сейчас очень тяжелый период для Украины и ее Вооруженных сил. Несмотря на это, украинское войско дает достойный отпор "самой большой и самой мощной армии в Европе". Также он считает, что военная ситуация могла бы быть значительно хуже, ведь цели России были гораздо амбициознее.

"Россия готовила свои войска к проведению масштабной наступательной операции в 2025 году. Она хотела захватить весь Донбасс территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, но ей это не удалось", — пояснил генерал.

Что помешало планам россиян

Сырский указал на действия ВСУ, позволившие сорвать российские планы. Это, в частности, Белгородская и Курская операции.

"Мы провели две наступательные операции на территории России, в марте-апреле в Белгородской области, затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага передислоцировать свои силы. Он не смог приступить к наступательной операции, которую планировал на весну", — рассказал он.

Другие успешные действия касаются юго-восточной части линии фронта. А именно прорыва противника к Доброполью.

"В августе 2025 года враг начал наступление в направлении Доброполья, пытаясь оцепить агломерацию Покровск-Мирноград. И, развернув группу морской пехоты, они планировали начать наступление в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Они могли продвинуться глубоко", — рассказал Сырский.

Он добавил, чтобы сорвать их планы, ВСУ начали контрнаступление в направлении Доброполья. Передовые части 51-й армии России оказались практически в окружении.

"Чтобы предотвратить их уничтожение, они передислоцировали свою морскую пехоту на это направление, где с тех пор увязли в боях", — отметил генерал.

"Захват" россиянами Купянская и Покровская

В ответ на вопрос об оккупации РФ Купянска и Покровска Сырский лишь улыбнулся. Эти города до сих пор контролируются Украиной.

"Несмотря на заявления генерала Герасимова и самого Путина, 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск. В Покровске ситуация сложнее, но город не пал. Враг пытается захватить город уже девятнадцать месяцев. Они бросили все свои силы на штурм Покровска, но нам удалось сохранить контроль над северной частью и стабилизировать ситуацию на западе", – утверждает он.

Изменение "психологии" войны

По мнению генерала Сырского, "изменение характера конфликта и появление технологического оружия, такого как беспилотники, изменили психологию войны". Технологичность становится решающим фактором.

"Пехотинец буквально на вес золота. Ведь большинство наступательных действий совершаются пешком. В то же время, сейчас наблюдается стремительный рост войны, ведущийся с помощью экономики и технологий. Каждый день каждой из сторон используется от 6000 до 8000 дронов FPV, в дополнение к сотням разведывательных дронов для командования и управления огнем артиллерии", — пояснил Сырский.

Тактика deep strike

"Удары по военным целям, расположенным в глубине территории РФ, таким как аэродромы, базы и военные заводы, а также компаниям нефтегазового сектора позволили "сбить гонор" с россиян. В 2025 году были совершены удары по 719 целям, что нанесло врагу ущерб более 15 миллиардов долларов (около 12,7 миллиардов евро)", — рассказал Сырский.

Впервые потери россиян превысили набор

"2025 год стал первым годом войны, в котором потери российской армии превысили уровень набора. Несмотря на то, что в 2025 году России удалось мобилизовать и призвать 406 тысяч человек, их общие потери погибшими и ранеными составили примерно 418 тысяч солдат. Эти цифры следует рассматривать учитывая тот факт, что в том же году российские оккупационные силы были увеличены до 713 тысяч военнослужащих", — рассказал Сырский.

Каким должно быть завершение войны

По словам генерала, война, которая завершится несправедливо, не будет считаться успехом. Его, прежде всего, волнует, чтобы "Украина не была вынуждена отказаться от своей территории".

"До завершения переговоров моя задача состоит в том, что бы ни произошло, нашими действиями на поле боя не допустить продвижения врага вглубь нашей обороны и освободить нашу территорию, где это возможно. Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", — подчеркнул Сырский.

