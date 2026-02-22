День перед строгим постом. Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2026, чтобы не согрешить

День объединяет духовное очищение и народные традиции, связанные с проводами Масленицы

В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля. Этот день завершает масленичную неделю и является духовным порогом перед началом Великого поста, который стартует уже 23 февраля.

Главная традиция Прощеного воскресенья заключается в самом его названии — это искренняя просьба о прощении у всех, кого мы могли вольно или невольно обидеть словом, делом или помышлением. Обряд примирения не требует сложных формул: достаточно сказать "Прости меня", на что принято отвечать "Бог простит, и я прощаю".

В храмах в этот вечер совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане кланяются друг другу, оставляя в прошлом все обиды, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем.

Помимо духовного очищения, день наполнен народными обычаями прощания с Масленицей. Семьи собираются за праздничным столом, где в последний раз перед долгой паузой разрешены молочные продукты, сыр и яйца.

Одной из важных традиций считается посещение могил усопших родственников, у которых также принято просить прощения. Поскольку главный смысл дня — примирение, основные запреты в этот день касаются душевного состояния и отношений с окружающими.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье, чтобы не согрешить

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет

Конфликтовать и злиться. Категорически запрещено ссориться, повышать голос, обижать близких или таить в себе злобу.

Отказывать в прощении. Если кто-то искренне просит у вас прощения, нельзя отказывать — это считается серьезным грехом.

Тяжело работать. Лучше отложить уборку, стирку и сложный физический труд на другие дни.

Сквернословить. Важно следить за чистотой помыслов и слов, чтобы подготовить душу к посту.

Оставлять еду. По народной традиции, остатки праздничного стола в этот вечер не оставляли — их доедали, раздавали нуждающимся или животным, потому что с понедельника начинается воздержание.

Напомним, что Масленица всегда переходит в строгий христианский пост. Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2026 года.