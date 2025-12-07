Джошуа будет бить Пола по-украински: на тренировке боксера заметили интересную деталь (фото)

Британец работает с командой украинского чемпиона

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) готовится к поединку с боксером-блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) под руководством украинца Егора Голуба. С британцем работает элитная команда Усика.

Что нужно знать

Джошуа к бою с Полом готовит команда Усика

Энтони отправился в Испанию, где прошел тренировочный лагерь с командой украинца

AJ показал фото своей актуальной формы

AJ похвастался формой перед поединком, опубликовав несколько снимков в соцсети Х. На одном из фото можно заметить надпись "Usyk" (Усик) в углу ринга. Британец впервые показал фото с тренировки в команде украинского чемпиона.

Энтони Джошуа тренировался в лагере Александра Усика

Энтони Джошуа перед боем с Джейком Полом

Энтони Джошуа

Отметим, Джошуа решил перезагрузить свою карьеру и отказался работать со своим тренером Беном Дэвисоном. Британец отправился в Испанию, где провел тренировочный лагерь с командой Усика. Энтони пока не показал, кто будет работать в его углу во время боя с Полом, однако недавно он заявил, что к поединку его готовит "Игорь". Сообщается, что Джошуа и Усик работали вместе, но не спарринговали.

Напомним, Джошуа в сентябре 2024 года нокаутом проиграл чемпионский бой Даниелю Дюбуа. Во время вечера бокса в Лондоне в ринг-сайде пересеклись Усик и Тайсон Фьюри.