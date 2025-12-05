Трамп наградил сам себя: лучшие мемы и шутки о жеребьевке ЧМ-2026 (фото, видео)

В сети высмеяли президента США и раскритиковали ФИФА

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне (США) прошла торжественная церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу-2026. Мероприятие сильно затянулось, из-за музыкальных номеров и других активностей.

Торжественная церемония жеребьевки ЧМ-2026 состоялась в Вашингтоне

В ходе мероприятия Трамп получил премию мира ФИФА, учрежденную после того, как глава Белого дома не смог выиграть Нобелевскую премию мира

Сеть смеется с Трампа, который фактически наградил сам себя

Сеть отреагировала массой шуток и мемов на жеребьевку ЧМ-2026. Пользователи шутили о премии мира Трампа и затянутости церемонии, передает "Телеграф".

Многим не понравился официальный гимн ЧМ-2026 - песня Desire Робби Уильямса

Главы США, Канады и Мексики выбрали свои страны при определении групп для стран-хозяек ЧМ-2026. В сети считают это подозрительным

Пользователи выступили против участия политиков в подобных мероприятиях

Самая обсуждаяемая тема - приз мира Трампа

Трамп фактически наградил себя сам трофеем, который придумали специально для него

Страны-хозяйки получили хороший жребий. В сети намекают на коррупцию в ФИФА

Сложный выбор

То есть Трамп не получил Нобелевскую премию мира, поэтому для него придумали другую премию?

ФИФА затянула жеребьевку

Дорогие США и ФИФА, это все, что требовалось: никакого блеска, никакого гламура, никаких артистов, только жеребьевка

Жеребкування ну дуже затянулося. На цьому фоні жереб у Лізі чемпіонів просто блискавичний

Лучший момент жеребьевки - танцы Трампа под хит Y.M.C.A

Трамп хочет переименовать "американский футбол" из-за ЧМ-2026 по футболу

Президента ФИФА Джанни Инфантино раскритиковали за подхалимство перед Дональдом Трампом

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков в футбольной среде назрели вопросы к УАФ (Украинская ассоциация футбола), ведь Украина играла "домашние" матчи в Польше.

Добавим, что сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль, заняв второе место в группе европейского отбора ЧМ-2026. Из нашего квартета на турнир квалифицировалась команда Франции.