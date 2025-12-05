Трамп наградил сам себя: лучшие мемы и шутки о жеребьевке ЧМ-2026 (фото, видео)
-
-
В сети высмеяли президента США и раскритиковали ФИФА
В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне (США) прошла торжественная церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу-2026. Мероприятие сильно затянулось, из-за музыкальных номеров и других активностей.
- Торжественная церемония жеребьевки ЧМ-2026 состоялась в Вашингтоне
- В ходе мероприятия Трамп получил премию мира ФИФА, учрежденную после того, как глава Белого дома не смог выиграть Нобелевскую премию мира
- Сеть смеется с Трампа, который фактически наградил сам себя
Сеть отреагировала массой шуток и мемов на жеребьевку ЧМ-2026. Пользователи шутили о премии мира Трампа и затянутости церемонии, передает "Телеграф".
Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. Из-за потенциального выхода на поляков в футбольной среде назрели вопросы к УАФ (Украинская ассоциация футбола), ведь Украина играла "домашние" матчи в Польше.
Добавим, что сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль, заняв второе место в группе европейского отбора ЧМ-2026. Из нашего квартета на турнир квалифицировалась команда Франции.