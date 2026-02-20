Отпугаете денежную удачу: что запрещено делать 20 февраля

Этот день — напоминание о важности добрых дел и милосердии

В эту пятницу, 20 февраля, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святого Льва, епископа Катанского. По старому стилю этот праздник приходился на 5 марта.

Лев родился в VIII веке в Византии и стал епископом города Катания на Сицилии. Он известен как благочестивый пастырь и щедрый помощник бедных, сирот и путешественников, кормился и заботился о них, а также прославился даром исцеления и чудотворения.

Одна из легенд о нем свидетельствует, что Лев победил известного тогда волшебника, вводящего людей в заблуждение фальшивыми чудесами. Это событие принесло ему широкое уважение как защитник веры.

Традиции и приметы 20 февраля

В народе 20 февраля часто называли Лев-катальщик, потому что в старину этого дня люди прощались с зимними развлечениями — катались с горок на санках, считалось, чем дальше скатишься — тем счастливее будет год. Также была традиция выпекать круглые лепешки или колобки, загадывая при этом желание, чтобы все "катилось к счастью".

Купающиеся в снегу птицы предсказывают оттепель;

предсказывают оттепель; птицы сидят высоко на ветвях – знак мороза;

– знак мороза; снег тает – ждите резкого похолодания в ближайшее время.

Тает снег. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 20 февраля

лгать, завидовать, мстить – все вернется к вам втрое;

начинать новые дела или давать обещания - есть риск не выполнить их;

есть риск не выполнить их; ссориться и спорить – так можно навлечь неприятности в семье;

– так можно навлечь неприятности в семье; оставлять веник "пяткой вверх" — это считается символом неудачи;

хлопать ведрами или другими металлическими предметами – это может "отпугнуть" финансовую удачу.

