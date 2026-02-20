Сегодня редко вспоминают: как раньше называлась Контрактовая площадь в Киеве

Пять веков эта площадь на Подоле была торговой площадью, идеологическим символом и местом народной памяти.

Есть места в Киеве, где время словно останавливается или, наоборот, течет сразу в нескольких направлениях. Контрактовая площадь в Киеве – именно такое место.

Здесь рядом соседствуют древние храмы и современные кафе, студенты Могилянки и туристы с фотоаппаратами, рыночный говор и тишина старинных мощеных переулков. Но за этой обыденной картиной скрывается многовековая и насыщенная событиями биография.

Рыночная: сердце средневекового Подола

Первые письменные упоминания о площади уходят в XVI век. Тогда она носила простое и красноречивое название — Рыночная. Разделение в те времена было настоящим сердцем Киева: сюда сходились купцы, ремесленники и путники из разных краев, заключались сделки, говорили торговцы из соседних и дальних стран. Площадь жила – громко, пестро, непредсказуемо.

Контрактовая площадь закрепилась за площадью потому, что именно здесь киевские купцы подписывали свои соглашения. Почти каждый камень нынешней Контрактовой имеет скрытый след того времени. Под современной брусчаткой — слои культурных наслоений, которые хранят память о средневековом Киеве.

Александровская: эпоха классицизма и модернизации

В XIX веке площадь была переименована в Александровскую — в честь русского императора Александра II. Эпоха принесла с собой активную модернизацию: на площади возводили каменные постройки в стиле классицизма, формировался тот архитектурный облик, который частично знаком современным киевлянам до сих пор.

Контрактовая площадь в XIX веке

В это время здесь стали проводить знаменитые Киевские контракты — ежегодные торговые ярмарки, где заключались деловые соглашения купцов со всей Европы. Разделение превратилось в важный экономический центр не только для Украины, но и для целого региона. Название "контракты" прочно укоренилось в народной памяти.

Красная площадь: идеология против традиции

После большевистского переворота 1919 года площадь получила новое название — Красная, или Красная площадь. Переименование было чисто идеологическим: новая власть стремилась переписать простор города, символически стереть прошлое и утвердить "новый" советский Киев.

Но горожане оказались упрямее пропаганды. Старое название — Контрактовая — так и не исчезло из употребления. Ее продолжали употреблять вполголоса и вслух, в разговорах и на бумаге, как напоминание о древних временах ярмарок и свободной торговли.

Котрактовая площадь, 1920 года

Возвращение имени: 1990 год

В 1990 году, на волне национального возрождения, площади официально вернули ее историческое название – Контрактовая. Это было не просто административное решение, а символический акт: возвращение памяти, возобновление связи с собственной историей.

Современная контрактовая площадь

Название отсылает к тем же Киевским контрактам — легендарным ярмаркам, которые сделали это место перекрестком торговли, культур и судеб.

Сегодня: где прошлое живет рядом с современностью

В настоящее время Контрактовая площадь – это слияние эпох. Здесь проходят фестивали, концерты и художественные события. Рядом – студенческая жизнь, туристическое движение, локальный бизнес и глубокая культурная память. Всё это сосуществует на нескольких гектарах подольской земли.

