Трамп может получить персональную "премию мира" после провала с "нобелевкой"

Похоже, что для президента США учредили специальную награду

Президент США Дональд Трамп близок к получению новой премии мира. Наградить главу Белого дома может Международная федерация футбола (ФИФА).

Что нужно знать

ФИФА анонсировала новую премию мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино и Дональд Трамп находятся в хороших отношениях

СМИ считают, что новая футбольная премия достанется именно Трампу

Друг и союзник Трампа, президент ФИФА Джанни Инфантино, вероятно, наградит Трампа новой премией мира, которую накануне учредила футбольная организация. "Премию мира FIFA – Футбол объединяет мир" впервые вручат в декабре, а ее вероятным получателем является именно Трамп, утверждает ndtv.

ФИФА выпустила небольшой пресс-релиз, в котором говорится, что новая премия вручается лицам, "совершившим исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединившим людей по всему миру".

Эта премия будет вручаться ежегодно. Первая премия будет вручена президентом ФИФА Инфантино в пятницу, 5 декабря 2025 года, во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу-2026 в Вашингтоне (США).

Учитывая дружеские отношения между Инфантино и Трампом, а также место церемонии, можно смело предположить, что именно Трамп станет первым лауреатом Премии мира ФИФА. Кроме того, данный жест от ФИФА укрепит связь организации с американскими властями перед ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира-2025 стала Мария Корина Мачадо, продемократическая активистка из Венесуэлы. Нобелевская премия мира — одна из шести премий Нобеля, учрежденных шведским изобретателем и промышленником Альфредом Нобелем. Ранее "Телеграф" писал, кто из политиков получал "Нобеля", которого так хотел Трамп.