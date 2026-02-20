Есть жалко: что внутри конфеты почти за 8000 евро и кто такие покупает (фото)

Она похожа на бриллиант, покрытая 23-каратным золотом и доставляемая с охраной — как ювелирное изделие.

Представьте себе шоколадную конфету, за которую придется заплатить столько, сколько стоят больше тысячи билетов на шоколадный фестиваль. Именно такова "Славная" (Glorious) — творение португальского шоколатье Даниэля Гомиша.

Она официально признана самой дорогой шоколадной конфетой в мире. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Поселок, где шоколад — это искусство

Свою сенсацию Даниэль Гомиш представил в Обидуше — средневековом португальском городке, который ежегодно полностью превращается в "шоколадный город". Каждый год здесь проходит Международный фестиваль шоколада: туристы со всего мира приезжают, чтобы увидеть шоколадные скульптуры и инсталляции и отведать десерты от лучших мастеров.

Здесь, среди запаха какао и сладкого ажиотажа, Гомиш показал миру что-то, чего никто не ожидал — конфету, которую выставили под охраной как артобъект. Входной билет на сам фестиваль стоит около 6,5 евро. "Славная" — 7728 евро. За одну конфету.

Год разработки, шафран и "секретный ингредиент"

На создание рецептуры Гомиш потратил больше года. Внутри – сложная многослойная начинка: черный шоколад премиум-класса Valrhona из экваториальных регионов, нитки шафрана, белый трюфель Perigord, масло белого трюфеля, ваниль из Мадагаскара и золотые хлопья. И еще один ингредиент, который мастер принципиально не раскрывает никому.

Снаружи конфета имеет форму бриллианта и полностью покрыта 23-каратным съедобным золотом. На витрине она больше напоминает драгоценное украшение из ювелирного бутика, чем сладости для чаепития.

Упаковка — отдельная роскошь.

Каждый бон-бон размещают на черной лакированной деревянной основе с выгравированным золотом серийным номером, накрывают стеклянным колпаком, инкрустированным кристаллами Swarovski и жемчугом и перевязывают золотой декоративной лентой. Под колпаком конфета выглядит как музейный экспонат — и обращаются с ней соответственно.

Охрана, серийные номера и секретные покупатели

"Славная" — не единичный каприз, а лимитированная серия из ровно 1000 бон-бонов. Каждый имеет свой серийный номер и одинаковую цену — 7728 евро. Имена покупателей не разглашаются. Известно лишь, что "золотые" конфеты уже отправились в ОАЭ, Россию, Анголу и Аргентину.

Транспортировка — как у настоящего ювелирного изделия: конфету хранят в секретном месте, а доставляют с усиленной охраной и соблюдением специальных условий перевозки. Собственно, именно так и перевозят бриллианты.

Шоколад как статус

"Славная" — это ярчайший пример того, куда может зайти кондитерская индустрия, когда шоколад перестает быть просто лакомством. Для кого это вершина гастрономического искусства и символ ультралюкса. Для кого-то — "золотая конфета, которую просто жалко съесть".

Но факт остается фактом: одна шоколадная конфета может стоить как сотни килограммов обыкновенного шоколада из супермаркета. И кто-то это покупает.

