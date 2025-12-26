В Испании футболист получил самую странную красную карточку в истории (видео)

Спустя несколько дней красная карточка была отменена

В одном из низших дивизионов чемпионата Испании по футболу зрители стали свидетелями неоднозначного момента. Рефери выписал футболисту прямую красную карточку, которую уже окрестили в сети "уникальной".

Что нужно знать

В Испании рефери удалил игрока, которому помешал сам

Момент завирусился в сети

Футбольные власти отменили решение арбитра

Cedeira SD принимала на своем поле С.С.R.D. Perlio. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, а также большим судейским скандалом, передает lavozdegalicia.

Дело в том, что рефери принял неоднозначное решение об удалении футболиста хозяев Даниэля Белласа. В начале второго тайма Cedeira SD получила право на угловой. Рефери Фернандо Карунчо занял стандартную позицию у линии штрафной, но не учел, что именно в его зону будет исполнен стандарт. Даниэль пытался обработать мяч или пробить, но не сумел, ведь на его пути оказался арбитр. После жесткого столкновения судья показал Белласу прямую красную карточку.

В отчете Карунчо объяснил, почему дал футболисту прямую красную карточку. Рефери мотивировал свое решение тем, что Даниэль "сбил его с ног толчком сзади, применив чрезмерную силу, когда мяч был в игре".

Спустя несколько дней Комитет по соревнованиям принял решение отменить красную карточку, показанную Белласу. Компетентный орган считает, что толчка, описанного в отчете судьи, не было, поскольку, как они добавляют, "Беллас не предпринимал никаких действий с намерением толкнуть или сдвинуть с места судью". При этом Комитет признает, что решение судьи может быть понятным, учитывая его положение.

