В России тренеры тайно кормили спортсменов допингом

Тренеры пичкали спортсменов допингом под видом добавок и витаминов

В России вспыхнул очередной допинг-скандал. Однако на этот раз обвинения звучат не из "недружественных стран" или спортивных органов.

Что нужно знать

Российские спортсмены пожаловались на тренеров

Атлеты сообщили, что тренеры кормили их допингом под видом витаминов и добавок

Как минимум одна каратистка попалась на допинге после этого

Российские спортсмены обвинили своих же тренеров. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, спортсменам из Кемеровской области стали выдавать "непонятные препараты" под видом витаминов. Атлеты считают, что вещества с неизвестными свойствами маскировали под витамины или добавки.

17-летняя неназванная спортсменка заявила, что ее коллега из секции карате киокушинкай после регулярного приема тренерских "препаратов" провалила допинг-тестирование, что привело к серьезным последствиям. Это произошло на чемпионате России.

Напомним, сразу двое российских спортсменов избежали дисквалификации в деле об употреблении запрещенного мельдония (милдронат). Они сумели доказать, что употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний.

Примечательно, что именно мельдоний был обнаружен в допинг-пробе звездного украинского футболиста Михаила Мудрика. К слову, в "кейсе Мудрика" всплывала версия с "мельдониевой" коровой.