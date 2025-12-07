В Госдуме бьют тревогу из-за слов биатлониста

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал наказать шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона. Швед активно выступает против возвращения россиян в международный спорт, из-за чего его критикуют в РФ.

Что нужно знать

Россию пустят на международные соревнования в лыжном спорте

Самуэльссон активно выступил против допуска россиян

В Госдуме РФ призвали наказать шведа за позицию

Соответствующий комментарий Свищева приводит vseprosport.ru. По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) обязан наказать Самуэльссона, который якобы дискриминирует российских спортсменов.

Бесстрашие этого шведского спортсмена поражает. Пусть внимательно изучит заявление FIS о недопустимости дискриминации по национальному признаку. В IBU же будет тоже самое, когда наших ребят допустят до международных соревнований. Так что ему должны сделать предупреждение, что если такие высказывания будут продолжаться, то последуют жесткие наказания. В IBU обязаны отстаивать интересы любого спортсмена, выступающего под эгидой организации независимо от национальности. Дмитрий Свищев

Накануне Самуэльссон заявил, что россияне не должны выступать на международных соревнованиях даже в "нейтральном" статусе, ведь многие из них официально служат в ВС РФ.

Для меня это очень странно. Спорт как будто живет в каком-то своем мире, где ему не нужно нести ответственность. У нас есть экономические санкции, мы не торгуем с Россией, все общество многими способами пытается покончить с боевыми действиями, и мне кажется очень странным, что спорт может находиться вне этого. Спорт – важная часть общества. Вполне естественно, что у нас есть своя роль. И если говорить о нейтральных российских спортсменах, мне сложно представить, что такие вообще есть. Если посмотреть на биатлон, то многие там связаны с армией. Так что нейтральности тут нет. Себастьян Самуэльссон

Отметим, Самуэльссон — настоящий друг Украины. Он поддержал нашу страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также призвал мир не допускать россиян к международным соревнованиям. Из-за его слов в РФ призвали ударить по Швеции "Орешником".

Напомним, Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран. В РФ также требуют компенсировать их спортсменам "упущенные возможности".