Еще один гимнаст предал Украину? Чемпион оказался в другой сборной

Перспективный украинский гимнаст, похоже, будет выступать за Германию

В пятницу, 19 декабря, фамилия известного украинского гимнаста Радомира Стельмаха оказалась в реестрах сборной Германии. Вероятно, уже с 2026 года спортсмен будет представлять немецкую команду.

Что нужно знать

Радомир оказался в списках сборной Германии

Стельмах не выступал за сборную Украины с 2024 года

Радомир фактически повторяет "кейс Ковтуна", правда, с меньшей оглаской

Об этом сообщает сайт Немецкого гимнастического союза (DTB). Украинец оказался в списках сборной Германии на 2026 году.

В реестре Стельмах указан как "перспективный" атлет. Это означает, что он является кандидатом в сборную Германии. Добавим, что комментария по данной теме от самого спортсмена или его окружения не поступало. На клубном уровне Радомир выступает в немецкой Бундеслиге.

Одно из последних выступлений Радомира Стельмаха в Германии

Отметим, 20-летний Стельмах участвовал в чемпионате Европы 2024 года вместе с Назаром Чепурным, Ильей Ковтуном, Игорем Радивиловым и Олегом Верняевым, где помог украинской команде завоевать "золото". Эта же команда выступала на Олимпиаде в Париже, где заняла 5-е место.

К слову, ранее сборную Украины покинул лидер команды Ковтун. Илья будет выступать за сборную Хорватии. Переход Ковтуна в другую сборную вызвал большой резонанс в украинском обществе. Некоторые даже назвали это "предательством". Примечательно, что тренером и Стельмаха, и Ковтуна являлась Ирина Горбачева, которая вместе с Ильей работает в Хорватии.