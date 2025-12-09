"Стала ближе к Гитлеру": в России обвинили теннисистку в предательстве
Спортсменка сменила гражданство и нарвалась на критику депутата
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал переход известной российской теннисистки Анастасии Потаповой под другой флаг. 51-я ракетка мира назвала Австрию своей новой родиной.
- Потапова решила выступать за Австрию
- Теннисистка назвала Австрию "новой родиной"
- Милонов считает решение Анастасии "предательством"
Соответствующий комментарий Милонова приводит vseprosport.ru. По его словам, Анастасия предала родину. Кроме того, Виталий заявил, что спортсменка "стала ближе к Гитлеру". Российский депутат, видимо, сделал отсылку на место рождения Адольфа Гитлера, который появился на свет в австрийском городе Браунау-ам-Инн.
Родина у Потаповой одна – Россия, Родину невозможно поменять. А вот предателем Родины стать можно, что и произошло в ее случае. Перебравшись в Австрию, Потапова стала чуть ближе к Гитлеру. Хотя вряд ли у нее хватит ума на такое образное мышление. Эта теннисистка показала, что она обыкновенная релокантка.
Ее будут использовать в спорте в Австрии, пока она может бегать, прыгать. А потом Потапова станет не нужна там, и она начнет говорит, что ошиблась. Только в Россию пусть не возвращается, нам она точно не нужна. Стране тяжело, а она сбежала, да еще и нахваливает Австрию. Ну, и скатертью дорожка ей. Ракетку только не сломай, когда побежишь!
Переход Потаповой вызвал настоящую истерику в России. Дело в том, что Анастасия назвала Австрию "новой родиной".
Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством.
Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, говоря о переходе Потаповой, случайно сравнила Россию с болотом.
