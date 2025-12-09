Родина у Потаповой одна – Россия, Родину невозможно поменять. А вот предателем Родины стать можно, что и произошло в ее случае. Перебравшись в Австрию, Потапова стала чуть ближе к Гитлеру. Хотя вряд ли у нее хватит ума на такое образное мышление. Эта теннисистка показала, что она обыкновенная релокантка.

Ее будут использовать в спорте в Австрии, пока она может бегать, прыгать. А потом Потапова станет не нужна там, и она начнет говорит, что ошиблась. Только в Россию пусть не возвращается, нам она точно не нужна. Стране тяжело, а она сбежала, да еще и нахваливает Австрию. Ну, и скатертью дорожка ей. Ракетку только не сломай, когда побежишь!