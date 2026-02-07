В Польше метро только в одном городе: там цветные станции и подземная библиотека (фото, видео)

Метро, которое не успели построить при СССР, стало визитной карточкой Варшавы

В Польше обычное метро работает только в Варшаве. В некоторых других городах, в частности в Гданьске, его заменяет скоростной трамвай, как в Кривом Роге.

Варшавское метро – одно из самых молодых в Европе. Его открыли только в 1995 году. Состоит метрополитен в польской столице из двух ветвей, имеет библиотеку в подземке с садом и произведения искусства на станциях.

Пытались построить метро в Варшаве еще в советское время, но проект так и не реализовали, а вырытые метры тоннелей забросили. Уже разрабатывается документация для построения третьей ветви.

Схема Варшавского метро/Википедия

Метротека в Варшаве

В метро Варшавы на станции "Метро Кондратовича" в будние дни работает библиотека. Зайти сюда можно без читательского билета. Кроме книг, особенной изюминкой является гидропонный сад. В нем можно не только читать, а воспользоваться пространством для работы или обучения.

Сад в "Метротеке"/ Фото: Ян Мейер для Atlas Obscura

"Метротека" в Варшаве/ Фото: Ян Мейер для Atlas Obscura

Искусство в метро

Варшавское метро – это не только транспорт, но своеобразная подземная галерея искусства. К наиболее интересным с художественной точки зрения станциям относятся те, где используются керамические мозаики, созданные известным польским художником Войцехом Фангором. Каждая из семи станций центральной части метро от "Ронда Дашинского" до "Виленского вокзала" имеет свой цвет и особую мозаику на стенах.

Вторая линия метро, ​​станция "Stadion Narodowy", графика: Wojciech Fangor, фото: Kuba Atys/Agencja Gazet

Вторая линия метро, ​​станция "Nowy Świat", графика: Wojciech Fangor, фото: Kuba Atys/Agencja Gazeta

Станция, получавшая международные награды

Станция метро Plac Wilsona (линия M1) представляет собой архитектурную визитку Варшавы. Она не раз получала награды в международных конкурсах за уникальный дизайн. Спроектированная Анджеем Холдзинским станция открылась в 2005 году. Наиболее узнаваемым элементом станции является эллиптический купол на южном конце платформы. Он меняет цвет в зависимости от времени суток. Эта станция в 2014 году признана CNN одной из 12 самых впечатляющих станций метро в Европе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецке хотели построить метро, сначала подземное, а потом как в Дубай. Но из-за оккупации план не реализовали, а остатки тоннелей угрожают жителям города.