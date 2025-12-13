В украинском биатлоне вспыхнул скандал: детали
Украинская спортивная федерация допустила позорную недоработку
Федерация биатлона Украины (ФБУ) прокомментировал инцидент с картой Украины. В соцсетях организации появилась карта Украины без Крыма.
Что нужно знать
- ФБУ опубликовала карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма
- Инцидент произошел 12 декабря после мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Австрии
- Федерация извинилась за свою недоработку
В ФБУ извинились за "позорную недоработку". Об этом сообщает пресс-служба организации в telegram. По информации источника, для создания графики сотрудник ФБУ использовал редактор Canva, содержащий набор стандартных графических элементов, включая локации городов и стран. На этой графике присутствует карта Украины без территории Автономной Республики Крым.
Это наша ошибка, мы ее признаем и гарантируем более внимательное отношение к графическим элементам. Графику мы удаляем и приносим свои извинения всем за эту позорную недоработку. Крым – это Украина!
В ФБУ отметили, что обратились с запросом в сервис поддержки редактора Canva, чтобы эта ошибка в графике с их стороны также была исправлена.
Напомним, в биатлоне полыхает большой скандал, связанный с потенциальным допуском россиян на международные турниры. Недавно представителей РФ вернули в лыжный спорт, однако не все хотят, чтобы подобное произошло и в биатлоне. Швед Себастьян Самуэльссон активно выступает против возвращения россиян в международный спорт, из-за чего его критикуют в РФ.