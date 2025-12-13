В украинском биатлоне вспыхнул скандал: детали

Украинская спортивная федерация допустила позорную недоработку

Федерация биатлона Украины (ФБУ) прокомментировал инцидент с картой Украины. В соцсетях организации появилась карта Украины без Крыма.

Что нужно знать

ФБУ опубликовала карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма

Инцидент произошел 12 декабря после мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Австрии

Федерация извинилась за свою недоработку

В ФБУ извинились за "позорную недоработку". Об этом сообщает пресс-служба организации в telegram. По информации источника, для создания графики сотрудник ФБУ использовал редактор Canva, содержащий набор стандартных графических элементов, включая локации городов и стран. На этой графике присутствует карта Украины без территории Автономной Республики Крым.

Это наша ошибка, мы ее признаем и гарантируем более внимательное отношение к графическим элементам. Графику мы удаляем и приносим свои извинения всем за эту позорную недоработку. Крым – это Украина! ФБУ

В ФБУ отметили, что обратились с запросом в сервис поддержки редактора Canva, чтобы эта ошибка в графике с их стороны также была исправлена.

Напомним, в биатлоне полыхает большой скандал, связанный с потенциальным допуском россиян на международные турниры. Недавно представителей РФ вернули в лыжный спорт, однако не все хотят, чтобы подобное произошло и в биатлоне. Швед Себастьян Самуэльссон активно выступает против возвращения россиян в международный спорт, из-за чего его критикуют в РФ.