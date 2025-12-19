Ще один гімнаст зрадив Україну? Чемпіон опинився в іншій збірній

Перспективний український гімнаст, схоже, виступатиме за Німеччину

У п’ятницю, 19 грудня, прізвище відомого українського гімнаста Радомира Стельмаха опинилося у реєстрах збірної Німеччини. Ймовірно, вже з 2026 року спортсмен представлятиме німецьку команду.

Що потрібно знати

Радомир опинився у списках збірної Німеччини

Стельмах не виступав за збірну України з 2024 року

Радомир фактично повторює "кейс Ковтуна", щоправда, з меншим розголосом

Про це повідомляє сайт Німецької гімнастичної спілки (DTB). Українець опинився у списках збірної Німеччини на 2026 рік.

У реєстрі Стельмах вказаний як "перспективний" атлет. Це означає, що він є кандидатом у збірну Німеччини. Додамо, що коментаря на цю тему від самого спортсмена або його оточення не надходило. На клубному рівні Радомир виступає у німецькій Бундеслізі.

Один із останніх виступів Радомира Стельмаха в Німеччині

Зазначимо, 20-річний Стельмах брав участь у чемпіонаті Європи 2024 року разом із Назаром Чепурним, Іллею Ковтуном, Ігорем Радивіловим та Олегом Верняєвим, де допоміг українській команді здобути "золото". Ця ж команда виступала на Олімпіаді в Парижі, де посіла 5 місце.

До слова, раніше збірну України залишив лідер команди Ковтун. Ілля виступатиме за збірну Хорватії. Перехід Ковтуна в іншу збірну викликав значний резонанс в українському суспільстві. Деякі навіть назвали це "зрадою". Примітно, що тренером і Стельмаха, і Ковтуна була Ірина Горбачова, яка разом з Іллею працює у Хорватії.