Ще один гімнаст зрадив Україну? Чемпіон опинився в іншій збірній
Перспективний український гімнаст, схоже, виступатиме за Німеччину
У п’ятницю, 19 грудня, прізвище відомого українського гімнаста Радомира Стельмаха опинилося у реєстрах збірної Німеччини. Ймовірно, вже з 2026 року спортсмен представлятиме німецьку команду.
Про це повідомляє сайт Німецької гімнастичної спілки (DTB). Українець опинився у списках збірної Німеччини на 2026 рік.
У реєстрі Стельмах вказаний як "перспективний" атлет. Це означає, що він є кандидатом у збірну Німеччини. Додамо, що коментаря на цю тему від самого спортсмена або його оточення не надходило. На клубному рівні Радомир виступає у німецькій Бундеслізі.
Зазначимо, 20-річний Стельмах брав участь у чемпіонаті Європи 2024 року разом із Назаром Чепурним, Іллею Ковтуном, Ігорем Радивіловим та Олегом Верняєвим, де допоміг українській команді здобути "золото". Ця ж команда виступала на Олімпіаді в Парижі, де посіла 5 місце.
До слова, раніше збірну України залишив лідер команди Ковтун. Ілля виступатиме за збірну Хорватії. Перехід Ковтуна в іншу збірну викликав значний резонанс в українському суспільстві. Деякі навіть назвали це "зрадою". Примітно, що тренером і Стельмаха, і Ковтуна була Ірина Горбачова, яка разом з Іллею працює у Хорватії.