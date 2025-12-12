В России потребовали извинений за упущенную Олимпиаду
-
-
Главный спортивный орган мира начал процедуру по возвращению РФ в международный спорт
Руководство олимпийского спорта допустило российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова требует извинений от Международного олимпийского комитета (МОК).
Что нужно знать
- МОК разрешил российским юниорам выступать на международных соревнованиях без ограничений
- Тарасова требует извинений за "незаконное отстранение"
- Санкции против российского спорта действуют в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину
Соответствующий комментарий Тарасовой приводит "Матч ТВ". По ее словам, МОК должен извиниться перед Россией.
Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично – человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им спасибо за то, что они сделали.
На Олимпийских играх мы уже не выступаем всей командой. Они все сделали для этого, мы бы во всех видах могли бы бороться.
Напомним, МОК решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Россия через международный суд добилась снятия санкций в лыжном спорте, что создало опасный прецедент для мирового спорта. РФ хочет провернуть подобное и в других видах спорта.