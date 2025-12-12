В России потребовали извинений за упущенную Олимпиаду

Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично – человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им спасибо за то, что они сделали.

На Олимпийских играх мы уже не выступаем всей командой. Они все сделали для этого, мы бы во всех видах могли бы бороться.