Что известно о зарубежном артисте, который выступит на Нацотборе в Украине (фото)
Артист победил в Нацотборе в своей стране
Влад Сабажук, более известный под сценическим именем Satoshi, — представитель Молдовы на Евровидении 2026. Артиста пригласили стать звездным гостем в украинском Нацотборе, финал которого состоится в субботу, 7 февраля.
Что стоит знать:
- Satoshi представит Молдову на "Евровидении-2026" с песней "Viva, Moldova!"
- Артист выступит в качестве звездного гостя в финале украинского Нацотбора 7 февраля
- Его участие ознаменует возвращение Молдовы на конкурс после годового перерыва
"Телеграф" рассказывает, что известно про молодого молдавского артиста, который выступит в украинском Нацотборе, как звездный гость.
Влад Сабажук — что о нем известно?
Влад Сабажук — молдавский исполнитель, который с 2019 года выступает под именем Satoshi. Он родился 13 сентября 1998 года в городе Кагул, Молдова, сейчас ему 27 лет. Он с детства увлекается музыкой и в школьные годы даже сам освоил игру на барабанах.
Известно, что Satoshi выпустил уже три альбома. В своей музыке он совмещает рэп, поп-музыку и энергичные биты. Парень известен своим сотрудничеством со звездами молдавского шоу-бизнеса, среди которых Carla’s Dreams и Ирина Римес.
Участие и победа в молдавском Нацотборе
Влад Сабажук стал победителем национального финала Selecția Națională, который проходил 17 января 2026 года. Артист показал "чистую" победу, набрав максимальные 12 баллов от всех трех сторон голосования: национального жюри, международного жюри и зрителей.
Satoshi выпала особая честь — его выступление на Евровидении 2026 ознаменует возвращение Молдовы на конкурс после перерыва в 2025 году. После жеребьевки стало известно, что Влад будет выступать в первой половине первого полуфинала конкурса. Он представит песню "Viva, Moldova!".
