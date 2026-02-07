Есть ли в Украине "неправильные" доллары и как они могут выглядеть (фото)

Банки не имеют права отказываться брать настоящие неповрежденные банкноты

Иногда в некоторых украинских банках и обменных пунктах отказываются принимать доллары в 1996 года. Однако они находятся в обороте наряду с новыми купюрами и банки не имеют права отказывать в их приеме.

Об этом заявил основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, пишет "РБК-Украина". Он подчеркнул, что убеждение, будто банкноты 1996 года "неправильные" — это всего лишь распространенный в Украине миф.

Если купюра настоящая, не имеет значительных повреждений или надрывов, она сохраняет свою полную номинальную стоимость. Все мировые финансовые учреждения принимают такие доллары, и украинские банки не исключение. Старые банкноты можно сдать в кассу банка.

Что делать, если в банке отказываются принимать доллары в 1996 года

Банк должен брать банкноты, если они не поддельные. Если в банке не принимают настоящие банкноты из-за года их выпуска, нужно обратиться на горячую линию Нацбанка. Номера телефона: 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55

Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то нужно звонить в Нацбанк и жаловаться", — говорит Тарас Козак.

Как выглядят доллары 1996 года выпуска

Доллары США 1996 года выпуска часто называют "белыми" или старым образцом. Эти купюры отличаются более светлым оттенком бумаги и меньшим размером портрета (например, Бенджамина Франклина на 100$), который расположен не по центру. Они имеют зеленую печать казначейства, защитную ленту и менее сложный дизайн по сравнению с современными "синими" купюрами.

Купюра 100 долларов 1996 года выпуска

Обратная сторона купюры 100 долларов 1996 года выпуска

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем особенность долларов со "звездочками" и за сколько их можно продать. Как оказалось, за подобными "звездными" долларами охотятся коллекционеры по всему миру.