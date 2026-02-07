Укр

Есть ли в Украине "неправильные" доллары и как они могут выглядеть (фото)

Елена Руденко
Доллары, обмен валют Новость обновлена 07 февраля 2026, 14:19
Доллары, обмен валют. Фото Коллаж "Телеграф"

Банки не имеют права отказываться брать настоящие неповрежденные банкноты

Иногда в некоторых украинских банках и обменных пунктах отказываются принимать доллары в 1996 года. Однако они находятся в обороте наряду с новыми купюрами и банки не имеют права отказывать в их приеме.

Об этом заявил основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, пишет "РБК-Украина". Он подчеркнул, что убеждение, будто банкноты 1996 года "неправильные" — это всего лишь распространенный в Украине миф.

Если купюра настоящая, не имеет значительных повреждений или надрывов, она сохраняет свою полную номинальную стоимость. Все мировые финансовые учреждения принимают такие доллары, и украинские банки не исключение. Старые банкноты можно сдать в кассу банка.

Что делать, если в банке отказываются принимать доллары в 1996 года

Банк должен брать банкноты, если они не поддельные. Если в банке не принимают настоящие банкноты из-за года их выпуска, нужно обратиться на горячую линию Нацбанка. Номера телефона: 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55

Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то нужно звонить в Нацбанк и жаловаться", — говорит Тарас Козак.

Как выглядят доллары 1996 года выпуска

Доллары США 1996 года выпуска часто называют "белыми" или старым образцом. Эти купюры отличаются более светлым оттенком бумаги и меньшим размером портрета (например, Бенджамина Франклина на 100$), который расположен не по центру. Они имеют зеленую печать казначейства, защитную ленту и менее сложный дизайн по сравнению с современными "синими" купюрами.

Купюра 100 долларов 1996 года выпуска
Купюра 100 долларов 1996 года выпуска
Обратная сторона купюры 100 долларов 1996 года выпуска
Обратная сторона купюры 100 долларов 1996 года выпуска

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем особенность долларов со "звездочками" и за сколько их можно продать. Как оказалось, за подобными "звездными" долларами охотятся коллекционеры по всему миру.

#Банк #Обмен валют #Доллары #Тарас Козак