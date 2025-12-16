В Украине отменят скандальный указ: все из-за победы России в международном суде

Власти приняли важное решение в спорте

Во вторник, 16 декабря, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил о смене правил для украинских атлетов во время соревнований с представителями стран-агрессоров. Украинским спортсменам разрешат участвовать в турнирах, где россияне и белорусы выступают без ограничений (с флагом и гимном).

Что нужно знать

Россия судится со спортивными федерациями и уже добыла несколько побед

Указ Минспорта №4435 от 26 июля 2023 года планируют отменить

Гутцайт считает, что украинцам стоит соревноваться на международной арене, несмотря на возвращение флага РФ в некоторых дисциплинах

Соответствующее заявление Гутцайт сделал во время телемарафона "Единые новости", передает "Суспільне Спорт". По его словам, вскоре Минспорта Украины отменит свой скандальный указ №4435, который запрещал украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне или белорусы под своими национальными флагами. Это решение откроет дорогу украинским паралимпийцам на Игры-2026.

Я считаю, что нам нужно участвовать во всех международных соревнованиях. Почти четыре года идет война, мы и так многое потеряли в спорте: более 600 спортивных объектов потеряно. Наши спортсмены страдают в подготовке к международным соревнованиям, мы видим, сколько детей потеряли в детско-юношеских школах, сколько детей с родителями уехали за границу. Поэтому нужно участвовать в этих соревнованиях. Конечно, так, как и решили перед этим: не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос общего фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как себя вести на международных соревнованиях. Вадим Гутцайт

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Однако некоторые международные федерации, к примеру, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступила против данного решения и отказала россиянам в выдаче нейтрального статуса для участия в отборе на Олимпийские игры. РФ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла иск против FIS. CAS обязал FIS допустить российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.

Это создало опасный прецедент, который, запустил цепную реакцию. Позднее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, из-за указа Минспорта №4435 многие украинские спортсмены не выступали на международных турнирах, где россияне соревновались с флагом и гимном. Подобное произошло на ЧМ-2025 по дзюдо. Украина бойкотировала турнир, из-за чего ряд украинских дзюдоистов сменили спортивное гражданство.