Трамп унизил союзника России перед чемпионатом мира по футболу: в чем дело

Мундиаль еще не стартовал, а турнир уже может похвастаться дипломатическим скандалом

Власти Ирана отказались от участия в жеребьевке финальной части чемпионата мира-2026 года. Дело в том, что мероприятие пройдет в Вашингтоне (США).

Что нужно знать

Иран пробился на ЧМ-2026 по футболу

Жеребьевка Мундиаля состоится 5 декабря в Вашингтоне

Тегеран будет бойкотировать мероприятие из-за визовых ограничений со стороны США

Об этом сообщает barrons. По информации источника, Иран будет бойкотировать церемонию жеребьевки, хотя сборная этой страны квалифицировалась на Мундиаль.

Причиной бойкота называется ограничения со стороны США. Дело в том, что официальный Вашингтон отказался пускать в страну некоторых членов делегации Ирана. Данный запрет связан с июньским указом президента США Дональда Трампа, который запретил въезд в страну гражданам 12 стран, включая Иран. Официальный Тегеран в связи с этим пожаловался в Международную Федерацию футбола (ФИФА). Визу не получил даже президент иранской федерации футбола Мехди Тадж.

Мы сообщили главе ФИФА господину (Джанни) Инфантино, что это исключительно политическая позиция и что ФИФА должна потребовать от них (США) воздержаться от подобного поведения. Мехди Тадж

Напомним, сборная Ирана оформила путевку на Мундиаль-2026 в марте 2025 года. Команда в седьмой раз сыграет на чемпионате мира по футболу. Добавим, что Иран фактически является союзником России. Между странами существует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Отметим, указ Трампа ударит еще по одной стране на ЧМ-2026. Болельщики из Гаити, вероятно, не смогут посетить Мундиаль из-за визовых ограничений.

Жеребьевка ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне. Сам турнир пройдет в США, Канаде и Мексике в июле — июне 2026 года.

К слову, сборная Украины примет участие в жеребьевке, хотя наша команда еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания.