Скандального футболиста сборной Украины мобилизировали: в ТЦК опровергли "силу и взятку"
В последнее время игрок выступал во Второй лиге Украины
В пятницу, 28 ноября, Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал информацию о якобы задержании с применением силы бывшего футболиста сборной Украины Дениса Гармаша. Экс-полузащитник киевского "Динамо" попал под мобилизацию.
Что нужно знать
- Гармаш был мобилизирован в одно из подразделений ВСУ
- СМИ сообщили о "силовом задержании" футболиста
- В ТЦК сделали официальное заявление по поводу ситуации
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в Facebook. Там опровергли, что задержание футболиста сопровождалось силой, а также то, что у него требовали взятку.
В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще взятку.
Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.
После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он избрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало.
Отметим, telegram-канал "СНІДАНОК ХИМЕРИ" ранее сообщал, что задержание футболиста якобы происходило силовым методом. Кроме того, после доставки в РТЦК Гармашу якобы предложили уйти оттуда за 25 тысяч долларов. Источник отметил, что Денис отказался от данного предложения.
Гармаш — один из самых скандальных футболистов в новейшей истории Украины. Полузащитник прославился не только благодаря своим навыкам на поле, но и вспыльчивым характером. Хавбек успел поиграть за "Динамо" Киев, турецкий "Ризеспор", хорватский "Осиек", "Металлист 1925" и сборную Украины. В последнее время выступал за ФК "Лесное", который недавно был исключен из Второй лиги Украины за повторную неявку на игру.
Напомним, сборная Украины по футболу примет участие в жеребьевке ЧМ-2026, хотя наша команда еще не квалифицировалась на турнир. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на чемпионат мира проведут игру против победителя матча Польша — Албания.