Скандального футболиста сборной Украины мобилизировали: в ТЦК опровергли "силу и взятку"

В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще взятку.

Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он избрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало.