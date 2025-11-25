Сборной Украины усложнили путь на ЧМ-2026: высокий риск "группы смерти"

Сине-желтые могут попасть на очень сильных соперников уже на групповом этапе Мундиаля

Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правила жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу-2026. Функционеры "отправили" команду Украины и других участников плей-офф отбора в четвертую корзину.

Что нужно знать:

Сборная Украины еще не вышла на ЧМ-2026, но участвует в жеребьевке

Сине-желтые попали в четвертую корзину

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне (США)

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Главный футбольный орган мира взял за основу правила жеребьевки ЧМ-2022, сделав косметические изменения.

Главной новостью стало возвращение к "старой" системе формирование корзин. В середине ноября сообщалось, что участники плей-офф отбора попадут в корзину, соответственно высшему рейтингу команды, которая участвует в квалификационном пути, однако ФИФА решила по-другому. Теперь сборная Украины больше не претендует на 3 корзину и займет место в 4-й. В теории для нашей команды это означает более суровый жребий в виде соперников из 1-й, 2-й, и 3-й корзин.

По правилам жеребьевки, ни в одной группе не может быть более одной команды из одной конфедерации. Это относится ко всем конфедерациям, за исключением УЕФА (Европа), который представлен 16 командами. В каждой группе должно быть как минимум одна, но не более двух команд УЕФА. Из-за этого украинцы вполне могут оказаться в "группе смерти".

Состав корзин для финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу

Состав корзин перед жеребьевкой ЧМ-2026 по футболу

Главным нововведением жеребьевки ЧМ-2026 стало распределение первых четырех команд в рейтинге ФИФА. Испания и Аргентина будут разведены в противоположные части сетки. То же самое касается и сборных Франции и Англии, занимающих 3-е и 4-е места соответственно. Таким образом, Если все эти 4 команды выиграют свои группы, то в случае успеха в плей-офф не пересекутся вплоть до полуфинала. В таком случае матчи Испания – Аргентина и Франция – Англия возможны только в финале Мундиаля.

Сетка ЧМ-2026 будет составлена из 4 путей

Сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля.

Жеребьевка ЧМ-2026 состоится 5 декабря 2025 года. Стыковые матчи сборная Украины проведет в марте 2026 года. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль на групповом этапе европейского отбора ЧМ-2026. В первом туре футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4) и завершили отбор победой над исландцами (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции, Украина вышла в плей-офф отбора.