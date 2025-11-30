"Какая техника": в чемпионате Украины появился уникальный "футболист" (видео)
Тумбочка для мяча отметилась передачей в матче национального чемпионата и стала звездой сети
Украинская премьер-лига (УПЛ) забавно обыграла конфуз во время матча 14-го тура "Александрия" — "Рух". Игра проходила в Александрии на стадионе "Ника" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
Уже на второй минуте встречи в поединке принял участие 23-й "игрок". Об этом сообщает "Телеграф".
Организаторы игры поставили тумбочку с символикой УПЛ и мячом прямо на поле возле углового флажка. Судьи выходили из подтрибунного помещения вместе с игроками и забрали мяч, а вот убрать тумбочку не додумался никто.
В драматургии есть известное принцип: "Если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит". В данном случае тумбочка таки сыграла свою роль, причем сделала это уже в дебюте встречи. На 2-й минуте мяч уходил на угловой, однако тумбочка оставила его в игре. В итоге рефери назначил спорный мяч.
Пресс-служба УПЛ отреагировала на момент, а также восхитилась техникой "Тумбиньо".
Какая техника, какой прием мяча!
Пока ты сидишь на диване, кто-то пишет свою историю успеха! Браво, Тумбиньо!
