В "Шахтере" начался бунт: Туран мастерски ответил (видео)

Украинский тренер считает, что сможет заменить Арду на тренерском мостике Горняков

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик дал резонансное интервью. В нем он заявил, что готов возглавить первую команду "Шахтера".

Соответствующий комментарий Белика доступен на YouTube-канале Дениса Бойко. Украинский специалист заявил, что ни чем не хуже главного тренера "Шахтера" Арды Турана.

Арда был прекрасным футболистом, но как тренер я не считаю себя хуже. У Турана я вижу одно преимущество перед собой – много миллионов подписчиков в инстаграме. Это единственное преимущество, которое я вижу у Турана перед собой. Но в остальном, я думаю, я как минимум не уступаю. Я лучше знаю украинский чемпионат, я лучше знаю футболистов, украинский язык, как видишь, я знаю лучше, с молодежью я работаю уже пятый год. Лучшего варианта на сегодняшний день у "Шахтера" не существует. Алексей Белик

К слову, Туран уже прокомментировал слова коллеги. Турецкий специалист ответил весьма дипломатично.

У юношеской команды "Шахтера" действительно фантастический тренер. Я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех его начинаниях. Да, возможно, ему действительно удалось бы тренировать "Шахтер" лучше, чем это делаю я, – сказал Туран. Арда Туран

А вот в сети Белику устроили разнос. Пользователи раскритиковали Алексея, отметив, что данное интервью ставит крест на его тренерских амбициях в "Шахтере". Один из пользователей назвал ситуацию "бунтом".

А вот один из журналистов "ТаТоТаке" Михаил Смоловой предположил, что интервью Белика адресовано совсем не "Шахтеру", а "Динамо", которое сейчас ищет тренера.

Напомним, "Шахтер" идет среди лидеров в общем этапе Лиги конференций. Донецкий клуб также лидирует в Украинской премьер-лиге. А вот из Кубка Украины Горняки вылетели, проиграв "Динамо" в 1/8 финала.