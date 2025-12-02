В "Шахтере" начался бунт: Туран мастерски ответил (видео)
-
-
Украинский тренер считает, что сможет заменить Арду на тренерском мостике Горняков
Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик дал резонансное интервью. В нем он заявил, что готов возглавить первую команду "Шахтера".
Соответствующий комментарий Белика доступен на YouTube-канале Дениса Бойко. Украинский специалист заявил, что ни чем не хуже главного тренера "Шахтера" Арды Турана.
Арда был прекрасным футболистом, но как тренер я не считаю себя хуже. У Турана я вижу одно преимущество перед собой – много миллионов подписчиков в инстаграме. Это единственное преимущество, которое я вижу у Турана перед собой. Но в остальном, я думаю, я как минимум не уступаю. Я лучше знаю украинский чемпионат, я лучше знаю футболистов, украинский язык, как видишь, я знаю лучше, с молодежью я работаю уже пятый год. Лучшего варианта на сегодняшний день у "Шахтера" не существует.
К слову, Туран уже прокомментировал слова коллеги. Турецкий специалист ответил весьма дипломатично.
У юношеской команды "Шахтера" действительно фантастический тренер. Я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех его начинаниях.
Да, возможно, ему действительно удалось бы тренировать "Шахтер" лучше, чем это делаю я, – сказал Туран.
А вот в сети Белику устроили разнос. Пользователи раскритиковали Алексея, отметив, что данное интервью ставит крест на его тренерских амбициях в "Шахтере". Один из пользователей назвал ситуацию "бунтом".
А вот один из журналистов "ТаТоТаке" Михаил Смоловой предположил, что интервью Белика адресовано совсем не "Шахтеру", а "Динамо", которое сейчас ищет тренера.
Напомним, "Шахтер" идет среди лидеров в общем этапе Лиги конференций. Донецкий клуб также лидирует в Украинской премьер-лиге. А вот из Кубка Украины Горняки вылетели, проиграв "Динамо" в 1/8 финала.