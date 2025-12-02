У "Шахтарі" розпочався бунт: Туран майстерно відповів (відео)
Український тренер вважає, що зможе замінити Арду на тренерському містку Гірників
Головний тренер юнацької команди "Шахтаря" U-19 Олексій Бєлік дав резонансне інтерв’ю. У ньому він заявив, що готовий очолити першу команду "Шахтаря".
Що потрібно знати
- Бєлік публічно виявив бажання тренувати "Шахтар"
- Туран відповів
- У мережі розкритикували Бєліка
Відповідний коментар Бєліка доступний на YouTube-каналі Дениса Бойка. Український фахівець заявив, що ні чим не гірший від головного тренера "Шахтаря" Арди Турана.
Арда був чудовим футболістом, але як тренер я не вважаю себе гіршим. У Турана я бачу одну перевагу перед собою – багато мільйонів підписників в інстаграмі. Це єдина перевага, яку я бачу у Турана перед собою. Але в іншому, я думаю, я як мінімум не поступаюсь. Я краще знаю український чемпіонат, краще знаю футболістів, українську мову, як бачиш, я знаю краще, з молоддю я працюю вже п’ятий рік. Кращого варіанта сьогодні у "Шахтаря" не існує.
До речі, Туран уже прокоментував слова колеги. Турецький фахівець відповів дуже дипломатично.
У юнацької команди "Шахтаря" справді фантастичний тренер. Я дійсно люблю те, що він робить, і підтримую його у всіх його починаннях.
Так, можливо, йому справді вдалося б тренувати "Шахтар" краще, ніж це роблю я, – сказав Туран.
А ось у мережі Бєліку влаштували справжній рознос. Користувачі розкритикували Олексія, зазначивши, що це інтерв’ю ставить хрест на його тренерських амбіціях у "Шахтарі". Один із користувачів назвав ситуацію "бунтом".
А ось один із журналістів "ТаТоТаке" Михайло Смоловий припустив, що інтерв’ю Бєліка адресовано зовсім не "Шахтарю", а "Динамо", яке зараз шукає тренера.
Нагадаємо, "Шахтар" іде серед лідерів у загальному етапі Ліги конференцій. Донецький клуб також лідирує в Українській прем’єр-лізі. А ось із Кубка України Гірники вилетіли, програвши "Динамо" у 1/8 фіналу.