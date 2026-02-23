Одарка и Грицик возвращаются, а гнездо качается? Что известно сейчас о самых известных аистах Украины

Пока гнездо в Леляках еще присыпано снегом, его хозяева уже могут преодолевать сотни километров дороги домой

Аисты уже летят домой — совсем скоро украинцы смогут продолжить онлайн-наблюдение за приключениями Грицика и Одарки. Самое известное гнездо аистов Украины увидеть можно и сейчас — пока оно в снегу.

Что нужно знать:

Пара белых аистов за которыми наблюдают ученые, гнездится в селе Леляки Полтавской области

В Украину аисты обычно возвращаются в марте

Гнездо расположено в Национальном природном парке "Пирятинский"

Уже через несколько недель начнется миграция аистов в Украину. Аисты все чаще возвращаются в свои прошлогодние гнезда раньше, а часть птиц вообще не улетает далеко. Польские орнитологи уже фиксируют, что местные аисты вылетели из Египта раньше обычного. В Украину аисты должны начать возвращаться в марте.

В частности, в прошлом году аисты прилетели в гнездо в начале второй декады марта. Одарка и Грицько или с 2025 года Грицик — пара белых аистов в селе Леляки на Полтавщине, которые стали звездами реалити-шоу благодаря круглосуточной YouTube-трансляции на канале "Лелека Грицько".

Скриншот с камеры видеонаблюдения за гнездом Грицика и Одарки, 23.02.2026 г.,

Гнездо расположено на территории Национального природного парка "Пирятинский". За аистами наблюдают ученые. Несколько лет подряд в гнезде жила пара аистов Одарка и Грицько, однако в 2025 году Грицько задержался с возвращением.

Одарка приняла в гнезде молодого самца, которого по аналогии окрестили Грициком. Как пояснил ученый, следящий за аистами Анатолий Подобайло, доцент кафедры экологии и зоологии КНУ им. Шевченко в комментарии "Телеграфу" — это естественное поведение. "Она действительно не могла долго ждать своего постоянного партнера, ведь задержка с отложением яиц повлияла бы на полноценное физическое созревание птенцов до отлета в теплые края", — говорит ученый.

Несмотря на смену партнеров, в мае 2025 Одарка и ее новый избранник Грицик стали родителями. Но без драмы не обошлось, Грицик пытался выбросить из гнезда младшего и слабого птенца. Но внимательное наблюдение не дало аисту погибнуть — о малыше уже вечером заботились специалисты. Назвали Катрусею.

Грицик и Одарка с первым яйцом/ Скриншот от 1 апреля 2025 года

Что происходит в гнезде аистов сейчас

Перед возможным прилетом аистов украинцы начали переживать, что с гнездом, ведь на крыше кажется, что она шатается. Отметим, это не обычное гнездо, а укрепленное людьми специально для наблюдений. Исследовательница Ирина Саражинская отметила, что ни гнездо, ни столб не шатаются, а производит эффект ветер в Леляках.

На канале также можно наблюдать за кормушкой для птиц. Там разворачивается отдельная, синичья и дятловая жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аисты — птицы не беспомощны, даже птенцы способны себя защитить. Гнездятся они преимущественно на столбах – это объясняется определенными особенностями полета и построения гнезда.