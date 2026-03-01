Не переходите дорогу воронам: правда ли, что эти птицы развиты как семилетний ребенок

Птицы демонстрируют смекалку, социальное поведение и долговременную память

Вороны обладают высоким интеллектом — некоторые исследователи сравнивают его с человеческим, якобы эта птица достигает уровня мышления 7-летнего ребенка. Однако когнитивные способности вороны в действительности не достигают такой планки.

Что нужно знать:

Эти птицы умеют играть, обманывать и передавать традиции внутри своей группы

Если вороны видят мертвую сородичку, они могут собираться вокруг неё, но это не скорбь

Вороны способны узнавать лица людей, запоминать обидчиков и даже "мстить" годами

Об этом рассказала научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины орнитолог Наталья Атамась в интервью РБК-Украина. По ее словам, вороны , вороны способны играть, обманывать, передавать какие-то традиции, но до 7-летних детей им далеко.

Она отметила, что эти птицы могут довольно быстро обучаться и даже делиться информацией друг с другом своими способами.

"Некоторые исследователи даже интерпретируют элементы скорби в их поведении: когда те видят мертвую ворону, то собираются вокруг нее", — рассказывает Атамась.

Но тут же научный сотрудник добавляет, что это скорее запоминание места или обстоятельств смерти сородича с целью собственной безопасности, а не скорбь.

Ворон. Фото: Википедия

Также вороны способны запоминать лицо агрессора и могут "мстить" годами, передавая информацию о своем враге следующему поколению.

"Были эксперименты, когда люди надевали разные маски и умышленно агрессивно вели себя возле ворон: кричали, бросались камнями. И вороны их запомнили. Достаточно было хотя бы одну ворону оскорбить, как уже все остальные в окрестностях нападали на этого человека", — объяснила орнитолог.

И этот эффект держался долго. То есть первые вороны-участницы эксперимента уже умерли, но у других ворон осталась традиция нападать на человека в резиновой маске.

Почему именно 7 лет?

Этот возраст часто используют как эталон когнитивного развития человека: примерно в 7 лет дети уже умеют планировать действия, понимать причинно-следственные связи, решать логические задачи, манипулировать информацией и предвидеть последствия своих действий.

