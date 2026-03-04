Три редких вида в одном месте: в Украине заметили вымирающие виды птиц (фото)

Эти удивительные птицы попали в объективы камер

Весна принесла в Украину пробуждение природы. В Одесскую область прилетели экзотические фламинго, а в Нобельском национальном парке удалось зафиксировать сразу три редких "краснокнижных" вида птиц.

Фотографиями уникальных пернатых гостей поделился национальный парк на своей странице в Facebook. Среди них: орлан-белохвост, журавль серый и гоголь зеленоголовый.

В Нобельском национальном парке, расположенном в Ровенской области, удалось поймать в объектив три вида птиц, которые занесены в Красную книгу Украины. Но мало кто знает, как выглядят эти виды и чем они уникальны.

Орлан-белохвост — редкая и охраняемая хищная птица, одна из самых крупных в Европе. Размах ее крыльев достигает до 2,5 метров. Этот вид получил свое название за характерный короткий клиновидный хвост, который полностью белым становится только у взрослых особей (примерно к 5–7 годам). В природе орлан предпочитает большие водоемы и лесные массивы. Этот вид находится под угрозой из-за разрушения мест гнездования и загрязнения рек.

Орлан-белохвост в Украине

Серый журавль занесен в Красную книгу Украины как редкий вид. Его численность сократилась из-за осушения болот и вмешательства человека в дикую природу. В длину птица достигает 100-130 см и имеет громкий трубный крик, который использует во время полета или при брачных танцах.

Журавль серый в Украине

Что касается гоголя зеленоголового, то это редкая нырковая утка, которая в Украине имеет статус уязвимого вида, поэтому занесена в Красную книгу. Свое название птица получила из-за ярко-желтой радужки глаз, которая выделяется на темном фоне головы. В отличие от большинства уток, гоголь гнездится не в камышах, а в дуплах старых лиственных деревьев, на высоте до 10–15 метров.

Гоголь зеленоголовый в Украине

