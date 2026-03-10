Раньше паска была другой. Почему вкус выпечки из нашего детства не похож на современный

Раньше выпекание пасок было настоящим действом, кухня превращалась в "режимный объект"

В Украине всегда к Пасхе выпекали паски, эту традицию не удалось убить даже в советское время. Однако выпечка, которая появляется на столах украинцев сейчас и 20-30 лет назад, существенно отличается, несмотря на внешнее сходство.

"Телеграф" решил вспомнить, какими были паски тогда и почему сейчас пасхальная выпечка имеет совсем другой вкус. В 90-е и начале 2000 пасок в продаже еще почти не было, да и покупать их считалось плохим тоном.

Паски обычно пекли бабушки или мамы. Это был почти сакральный процесс. Тесто замешивалось с вечера и всю ночь "подходило". Наутро дети просыпались от сладкого запаха сдобной выпечки и встречали на кухне усталую, но довольную бабушку. Пасок пекли много — ими обменивались, угощали родных и друзей.

Паски обычно пекли бабушки

Верх пасочек покрывали глазурью из взбитых с сахаром белков. Она крошилась и осыпалась с выпечки, однако белая "шапочка" паски была самой любимой частью для малышей. В семьях, где детей было несколько, за нее разгорались настоящие баталии.

Считалось, что хорошая паска должна быть тяжелой, плотной и влажной. Выпечка была желтой, ведь хозяйки старались использовать домашние яйца.

Традиционная паска с белой "шапочкой"

Сейчас чаще всего паску покупают в магазине, потому что мало у кого есть достаточно времени и мотивации для длительного и сложного процесса домашнего выпекания. Однако и вкус у современных магазинных пасок совсем другой — текстура более воздушная, кроме изюма добавляют цукаты. Вместо белковой массы выпечку покрывают специальной глазурью.

Современная паска

К тому же появилось множество разнообразных украшений для пасок – от цыплят до причудливых цветов. Паски можно найти на любой вкус – от традиционных до экзотических вариантов с начинками – шоколадом, карамелью, фисташковой пастой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как дать вторую жизнь очерствевшим паскам. Лучшие кулинарные идеи помогут использовать остатки праздничной выпечки.