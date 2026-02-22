Разойдутся в датах. Когда Пасху-2026 в Украине отмечают православные и католики

Разница в датах всего неделя

В 2026 году украинцы будут отмечать Пасху в разные даты в зависимости от конфессии. Праздник Воскресения Христова — один из главных в церковном календаре, и каждый год его дата определяется по лунно-солнечному календарю.

Пасха в Украине — это не только религиозный, но и глубокий семейный праздник, объединяющий поколения и сохраняющий древние традиции. "Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году отмечают праздник и какие его главные традиции.

Когда Пасха у православных и греко-католиков

Православные и греко-католики, которые придерживаются восточной традиции расчета Пасхи по юлианскому календарю, в 2026 году будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля. Напомним, что это главный переходящий (подвижный) праздник в христианстве, не имеющий фиксированной даты.

Пасхальные праздники в 2026 году - даты

Когда Пасха у католиков

Римско-католическая церковь рассчитывает дату Пасхи по григорианскому календарю. В 2026 году католики будут отмечать праздник раньше — 5 апреля. В Украине эту дату соблюдают верующие Римско-католической церкви.

Как празднуют Пасху в Украине

Несмотря на различия в датах, традиции празднования во многом похожи. Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который длится семь недель. В Великую субботу в храмах проходят торжественные богослужения и освящение пасхальных корзин.

В пасхальную корзину традиционно кладут паску, крашеные яйца (писанки и крашанки), колбасу, сыр, сливочное масло и хрен. После ночной или утренней литургии семьи собираются за праздничным столом и приветствуют друг друга словами: "Христос воскрес!" — "Воистину воскрес!".

Напомним, что Пасхе предшествует очень строгое воздержания в еде. Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2026 и его главные традиции.