Не робіть цього 13 березня, щоб не зіпсувати своє майбутнє: що заборонено цієї п’ятниці

Тетяна Кармазіна
Дівчинка молиться
Дівчинка молиться. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Остерігайтесь цього дня прогулянки лісом і гострих предметів

Цієї теплої весняної п’ятниці, 13 березня, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Никифора, патріарха Константинопольського, і перенесення його мощей.

Святитель Никифор був одним із головних захисників шанування ікон у Візантійській імперії. Здобувши чудову освіту, він брав участь у Вселенському соборі 787 року, на якому відновили іконошанування. 806 року Никифор став патріархом Константинопольським.

Коли імператор Лев V Вірменин відновив боротьбу з іконами, святителя відправили на заслання до монастиря. Там він провів понад тринадцять років і помер у 828 році. У 846-му, після остаточного відновлення іконошанування, його мощі урочисто перенесли до Константинополя: спочатку до храму Святої Софії, а пізніше — до храму Святих Апостолів.

У народі вірили, що на Никифорів день ведмеді прокидаються після довгої зимової сплячки. Вони виходять із барлогів голодні і блукають лісом, тому люди намагалися цього дня не ходити в ліс, щоб не зустріти хижаків віч-на-віч.

ведмідь біля річки
Фото: freepik.com

Що не можна робити 13 березня

  • Відвідувати ліс. Вважається, що в цей час від сплячки прокидаються ведмеді. Ходити в ліс, особливо поодинці або в глухі місця, дуже небезпечно.
  • Шкодити деревам та рослинам. У народі вірили, що це може накликати біду на всю родину.
  • Використовувати гострі предмети, щоб не отримати травму, яка довго загоюватиметься.
  • Сваритися і лихословити. Будь-які конфлікти, лайка, брехня чи плітки можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому.
  • Відмовляти у допомозі. Якщо хтось просить про підтримку чи гостинність, скупитися не можна — інакше можна втратити удачу.

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Народні прикмети 13 березня

  • Якщо день теплий, то весна буде ранньою та лагідною.
  • Сніг випав — холод триватиме ще кілька тижнів.
  • Сильний вітер віщує дощове літо.

У кого іменини 13 березня

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина.

Свята та події 13 березня

  • Всесвітній день білого вина "Ріслінг" (World Riesling Day)
  • Всесвітній день сну
  • День навушників
  • День коштовностей

Нагадаємо, що цього року українці відзначатимуть Великдень дуже рано. Раніше "Телеграф" писав про дату головного християнського свята 2026 року.

