Не робіть цього 13 березня, щоб не зіпсувати своє майбутнє: що заборонено цієї п’ятниці
Остерігайтесь цього дня прогулянки лісом і гострих предметів
Цієї теплої весняної п’ятниці, 13 березня, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Никифора, патріарха Константинопольського, і перенесення його мощей.
Святитель Никифор був одним із головних захисників шанування ікон у Візантійській імперії. Здобувши чудову освіту, він брав участь у Вселенському соборі 787 року, на якому відновили іконошанування. 806 року Никифор став патріархом Константинопольським.
Коли імператор Лев V Вірменин відновив боротьбу з іконами, святителя відправили на заслання до монастиря. Там він провів понад тринадцять років і помер у 828 році. У 846-му, після остаточного відновлення іконошанування, його мощі урочисто перенесли до Константинополя: спочатку до храму Святої Софії, а пізніше — до храму Святих Апостолів.
У народі вірили, що на Никифорів день ведмеді прокидаються після довгої зимової сплячки. Вони виходять із барлогів голодні і блукають лісом, тому люди намагалися цього дня не ходити в ліс, щоб не зустріти хижаків віч-на-віч.
Що не можна робити 13 березня
- Відвідувати ліс. Вважається, що в цей час від сплячки прокидаються ведмеді. Ходити в ліс, особливо поодинці або в глухі місця, дуже небезпечно.
- Шкодити деревам та рослинам. У народі вірили, що це може накликати біду на всю родину.
- Використовувати гострі предмети, щоб не отримати травму, яка довго загоюватиметься.
- Сваритися і лихословити. Будь-які конфлікти, лайка, брехня чи плітки можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому.
- Відмовляти у допомозі. Якщо хтось просить про підтримку чи гостинність, скупитися не можна — інакше можна втратити удачу.
У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають
Народні прикмети 13 березня
- Якщо день теплий, то весна буде ранньою та лагідною.
- Сніг випав — холод триватиме ще кілька тижнів.
- Сильний вітер віщує дощове літо.
У кого іменини 13 березня
Сьогодні іменини відзначають Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина.
Свята та події 13 березня
- Всесвітній день білого вина "Ріслінг" (World Riesling Day)
- Всесвітній день сну
- День навушників
- День коштовностей
