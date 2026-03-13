Не робіть цього 13 березня, щоб не зіпсувати своє майбутнє: що заборонено цієї п’ятниці

Остерігайтесь цього дня прогулянки лісом і гострих предметів

Цієї теплої весняної п’ятниці, 13 березня, християни східного обряду в Україні вшановують святителя Никифора, патріарха Константинопольського, і перенесення його мощей.

Святитель Никифор був одним із головних захисників шанування ікон у Візантійській імперії. Здобувши чудову освіту, він брав участь у Вселенському соборі 787 року, на якому відновили іконошанування. 806 року Никифор став патріархом Константинопольським.

Коли імператор Лев V Вірменин відновив боротьбу з іконами, святителя відправили на заслання до монастиря. Там він провів понад тринадцять років і помер у 828 році. У 846-му, після остаточного відновлення іконошанування, його мощі урочисто перенесли до Константинополя: спочатку до храму Святої Софії, а пізніше — до храму Святих Апостолів.

У народі вірили, що на Никифорів день ведмеді прокидаються після довгої зимової сплячки. Вони виходять із барлогів голодні і блукають лісом, тому люди намагалися цього дня не ходити в ліс, щоб не зустріти хижаків віч-на-віч.

Що не можна робити 13 березня

Відвідувати ліс. Вважається, що в цей час від сплячки прокидаються ведмеді. Ходити в ліс, особливо поодинці або в глухі місця, дуже небезпечно.

Шкодити деревам та рослинам. У народі вірили, що це може накликати біду на всю родину.

Використовувати гострі предмети, щоб не отримати травму, яка довго загоюватиметься.

Сваритися і лихословити. Будь-які конфлікти, лайка, брехня чи плітки можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому.

Відмовляти у допомозі. Якщо хтось просить про підтримку чи гостинність, скупитися не можна — інакше можна втратити удачу.

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Народні прикмети 13 березня

Якщо день теплий, то весна буде ранньою та лагідною.

Сніг випав — холод триватиме ще кілька тижнів.

Сильний вітер віщує дощове літо.

У кого іменини 13 березня

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина.

Свята та події 13 березня

Всесвітній день білого вина "Ріслінг" (World Riesling Day)

Всесвітній день сну

День навушників

День коштовностей

