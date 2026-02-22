Можно ли пить вино и есть рыбу? Главные запреты Великого поста 2026 и что нужно делать в этот период

23 февраля христиане соблюдают самый строгий пост в году

В 2026 году у христиан Великий пост начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля, завершаясь светлым праздником Пасхи. Это самый строгий и продолжительный пост в церковном календаре, время духовного очищения, молитвы и подготовки к Воскресению Христову.

Великий пост — это время тишины и переосмысления, когда внешние ограничения помогают человеку сосредоточиться на главном и подготовиться к встрече самого радостного христианского праздника. "Телеграф" рассказывает детальнее, что нельзя делать в этот период и какие главные традиции.

Когда проходит Великий пост в 2026 году

Даты поста ежегодно меняются и зависят от дня празднования Пасхи. В 2026 году Пасха у христиан восточного обряда приходится на 12 апреля. Соответственно, Великий пост начинается за семь недель до нее — 23 февраля — и длится 48 дней, включая Страстную седмицу.

Что нельзя есть в Великий пост

Главное правило поста — отказ от продуктов животного происхождения. На протяжении всего периода запрещаются:

мясо и мясные продукты

колбасы, полуфабрикаты

молоко и молочные продукты

яйца

сдоба и выпечка на яйцах и молоке

В большинстве дней также исключается рыба. Однако есть послабления: рыбу разрешают в праздник Благовещения и в Вербное воскресенье, а в Лазареву субботу допускается икра. То же касается и вина. Основу постного рациона составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи и сухофрукты. В некоторые дни предписывается сухоядение — употребление пищи без термической обработки и масла.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что нельзя делать в Великий пост

Пост — это не только ограничения в еде, но и работа над собой. В этот период христианам рекомендуется:

избегать шумных развлечений и застолий

не устраивать свадеб и пышных праздников

отказаться от вредных привычек

не ссориться, не злословить, не осуждать

Главные традиции Великого поста

Каждая неделя поста имеет свое духовное значение. Первая и последняя недели считаются самыми строгими. Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В храмах проходят особые службы, совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Верующие стараются чаще исповедоваться и причащаться.

Особое внимание уделяется молитве, покаянию и посещению богослужений. Завершается пост праздником Пасхи.