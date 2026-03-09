Жена заработала в десять раз больше: сколько получил Разумков за год работы в Раде

Жена экс-спикера Рады смогла заработать около 8 миллионов гривен

Бывший спикер Верховной Рады, а ныне народный депутат Украины, Дмитрий Разумков подал декларацию о доходах за 2025 год. Из документа стало известно, что его жена за этот же период заработала в десять раз больше.

Об этом свидетельствуют данные НАПК. Согласно указанной информации, за последние 11 месяцев работы в парламенте Дмитрий Разумков получил 787 094 гривны заработной платы.

В своем финансовом отчете нардеп также указал еще один источник поступления прибыли в прошлом году. Он дополнительно получил 12 504 гривны дохода от продажи электрической энергии, которая была произведена из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу.

Декларация о доходах Дмитрия Разумкова

В свою очередь жена народного избранника Юлия Чайка за прошлый год получила доход от предпринимательской деятельности 8 311 897 гривен. Также она получила от государства компенсацию за трудоустройство внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) в размере 12 364 гривны.

Доходы жены Дмитрия Разумкова за 2025 год

Что известно о жене Дмитрия Разумкова

Как писал "Телеграф", Юлия Чайка не публичная персона. Она ведет закрытый образ жизни, хотя и является дочерью бывшего мэра Николаева Владимира Чайки.

Дмитрий Разумков и Юлия Чайка

Его называли "мэром-рекордсменом", поскольку он четырежды подряд избирался на должность. В 2013 году он внезапно скончался.

Владимир Чайка

С Дмитрием Разумковым она познакомилась в университете. За годы брака у пары родилось два сына: Александр и Алексей.

Дмитрий Разумков с женой и сыновьями

