Как зимой: когда во Львове прогнозируют до -9 градусов и снег

Львов накроет волна холода

После долгого аномального тепла в начале весны, во Львове ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, уже с первых дней апреля погода резко изменится: температура воздуха снизится, ожидаются морозы и дожди со снегом.

Как прогнозируют в "Meteo", ночные показатели могут упасть вплоть до -9 градусов. Такие морозы продержатся несколько дней.

Во вторник, 1 апреля, днем еще будет сохраняться относительно мягкая погода — от +1 до +6 градусов с дождем. Тем не менее уже 2 апреля температура упадет до +3 градусов днем, а осадки могут перейти в мокрый снег. Самое ощутимое похолодание прогнозируют в период 3-5 апреля. В эти дни ночью столбики термометров могут опускаться до -9 градусов, а днем температура будет колебаться около нуля или подниматься только до +1 градуса. Возможны затяжные снега.

С начала следующей недели погода будет постепенно стабилизироваться. Уже 6-9 апреля температура снова начнет расти: днем ожидается от +4 до +8 градусов, а ночью – -1…+5 градусов. Осадки в виде дождя могут сохраняться.

Когда во Львов придут морозы. Фото: Мeteo

