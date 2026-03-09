"Цветочные пробили дно". Как магазины продают украинцам испорченные букеты на праздники

В комментариях пользователи поделились похожими историями

После празднования 8 марта в сети появилось немало сообщений о низком качестве букетов. Так, кому-то прислали гнилые цветы, а кому-то продали увядшие тюльпаны.

Как рассказала пользовательница Threads, ее муж служит на фронте, поэтому заказал цветы онлайн. Однако букет приехал с неприятным сюрпризом.

Ведь под пышной упаковкой прятались увядшие и гнилые цветы. Стоимость букета женщина не указала, но учитывая то, что в нем были гортензии и розы, его цена точно превышала 1,5-2 тысячи грн.

Похожей историей поделилась еще одна украинка. В сообщении она рассказала, что ее отец купил внучке три тюльпана. У мужчины есть физические ограничения, поэтому выбрать цветы собственноручно он не смог. Продавец дал те, которые считали нужными. Дома женщина заметила не только то, что бутоны перевязаны резинками, но и то, что лепестки полностью увяли.

"Очень хочется обратиться к таким продавцам и попросить не продавать испорченные цветы!!" — добавила автор.

В комментариях пользователи не только были возмущены историями, но и делились своими. Так, одной женщине когда-то продали розы, лепестки которых держались на клею. Люди писали:

Боже, какой ужас. Тем более что такие продавцы и цветочные магазины понимают, что большинство онлайн заказов от мужчин военных, которые хотят порадовать своих жен!

Гнилые продавцы, которые такое продают.

Я в шоке с этими продавцами. А ваш папа – самый лучший.

Я покупала цветы на похоронах военному (мы проговорили это с продавцом), ориентировочно 1000 грн 15 роз. Потом было время на чашку кофе — смотрю, а бутоны в основе склеены клеем-пистолетом. Как я ссорилась с продавщицей, ну настолько не иметь совести.

Это на их совести. А родителям огромное уважение и респект.

Это мне напомнило конец 90х-2000 года. Тогда всегда тюльпаны были с резинками, которые если снимешь, то тюльпан и осыплется. Давненько такого не видела.

Продавец, который это продал, да еще человеку с ограниченными возможностями — ты пробил ДНО.

